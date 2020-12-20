「翡翠柳橙買一送一」連5天！狂搖沒停過　麻古茶坊緊急發聲明道歉

▲麻古茶坊挺農民，推出買一送一活動。（圖／翻攝「麻古茶坊」臉書）



記者許力方／綜合報導

連鎖手搖飲料店「麻古茶坊」17日公布翡翠柳橙買一送一連5天優惠，只要出示貼文畫面就可以免費喝，持續至今第三天，受到熱烈響應，官方緊急發聲明，表示銷售暴衝到平常的10倍多，讓很多買不到的客人有怨懟，為此致上歉意，並解釋限量原因。上千粉絲按讚力挺，大讚店員辛苦「手沒停過，服務態度還是很好！」

麻古茶坊與農糧署攜手挺農民，17日上午發佈「好事橙雙，橙意分享」翡翠柳橙買一送一活動， 18日開始至22日連續5天，只要來店購買杯裝翡翠柳橙，出示粉絲團貼文畫面給門市人員確認，就可享買一送一的優惠，但每人限購2組，邀請粉絲標註好友來參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲翡翠柳橙買一送一連5天！門市銷量暴衝10倍。



活動進行第三天，麻古茶坊透過臉書緊急發聲明道歉，這次翡翠柳橙買一送一受到熱烈響應，門市銷量暴衝到平常的10倍之多，導致許多客人買不到，但為了堅持採用產地新鮮現採直送門市的鮮果來製作每一杯飲品，「每天都限量」售完為止，強調「這是麻古茶坊所有門市的理念，以及對客人的一份初衷。我們從不以衝杯數為要，而是如實的把品質放在第一位，並盡全力做到。」

▼以下為麻布茶坊聲明稿全文：

非常感謝所有廣大的飲品愛好者，對這次麻古茶坊配合農糧署所舉辦的「麻古挺農民，買一送一」活動的熱烈響應。這股風潮讓更多民眾知道台灣農民的辛勤耕種所帶給我們的甜美果實。

.

也因為活動響應的超熱烈，門市銷售暴衝到平常銷量的10倍之多，致使許多向隅的客人買不到而有些許怨懟，為了堅持採用產地新鮮現採直送門市的鮮果來製作每一杯飲品，每天限量售完為止這是麻古茶坊所有門市的理念，以及對客人的一份初衷。我們從不以衝杯數為要，而是如實的把品質放在第一位，並盡全力做到。

.

在此，麻古茶坊致上最深的歉意。

.

同時，我們也相信所有喜歡麻古的客人，對這樣一份堅持與理念，一定可以給予更多的包容與支持。

.

再次衷心感謝所有對小農的支持與喜愛麻古茶坊的您們。

►「小黑瓶」挑戰市場最低價格