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生日回家女友給驚喜！開箱是「天價PS5」　她傻回：有現貨就買了

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▲▼ PS5,PS5周邊, DualSense 無線控制器,主機,開箱 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲ PS5遭到黃牛炒到一台逼近三萬元。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

兩個人在一起是一段得來不易的緣分，要遇到真心付出的更難得！一名網友在臉書粉絲專頁發文指出，近日生日，交往3年的女友拿出了一個大箱子說要給一個大驚喜，原PO拆開發現，竟然是最近全球大缺貨的PS5，感動之餘也詢問女友怎麼買到的，沒想到女友接下來的一番話竟讓他哭笑不得。

原PO在臉書粉絲專頁「靠北女友my girl」指出，生日跟交往3年的女友一起去吃大餐慶祝，回家後女友說要給驚喜，「我還以為晚上可以為所欲為，但沒想到她拿出一個大箱子要我開，打開裡面竟然是PS5，之前我一直跟她抱怨說有夠扯，PS5根本買不到，我還問她怎買到的？她說就蝦皮都有賣阿，她看有賣家說有現貨就買了」。

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聽到這個回答，原PO內心瞬間感到不安，並趕緊接著問以多少錢購入。沒想到女友指出是花了2萬9千多元買下的，以為這是正常的售價。雖然女友此行讓人感動，但原PO也不禁表示，「我內心既是哭也是笑阿，我只好下次買唉奉12 PRO MAX（iPhone 12 PRO MAX）送她了」。

對於一台原價只要約1萬2千元至1萬5千元的PS5，竟有人買到2萬9千元的黃牛價還以為是正常售價，有其他網友指出，「羨慕，不過也代表你們彼此都能為對方甘願付出」、「至少她有心，雖然過程有點曲折，但不能夠用金錢來衡量」、「女朋友願意花這錢你要偷笑了」、「用29000的PS5換愛瘋12 MAX，這女友真的聰明」、「這女的不要的話讓出來很多人要」、「你們分手前請把女友的line給我」。

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