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2女搶買PS5！賣場當擂台互毆真實搏鬥　先動手反被KO踹頭倒地

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▲▼美國賣場中2位女子為買PS5而大打出手，其中先動手的女子最後竟倒地不起。（圖／翻攝自Twitter／@cr3moon）

▲美國賣場中2位女子為買PS5而大打出手，其中先動手的女子最後竟倒地不起。（圖／翻攝自Twitter／@cr3moon）

記者張寧倢／編譯

索尼公司推出的PS5遊戲機全球熱賣，美國同樣面臨大缺貨。北卡羅來納州一家賣場13日就出現2名女子，因為即將售罄的PS5而大打出手，現場影片在網路上流傳。一名綁著長髮辮的女子對著穿著黑色帽T的女性顧客兇狠飆罵後直撲上去，結果反被壓制在地，受了一陣拳打腳踢，最後這兩人誰也沒帶走PS5。

據《太陽報》報導，北卡州夏洛特市（Charlotte）一家沃爾瑪賣場13日有民眾為買PS5而大排長龍。一名綁著長辮的女子對著另一名正在排隊、穿黑色帽T的女顧客破口大罵，「你到底是想怎樣？」邊罵還邊脫下外套與口罩。緊張氣氛讓一旁民眾連忙勸阻，沒想到這名女子突然撲上正在排隊的女顧客，演變成全武行。

綁長辮女子主動挑起攻擊後，情況卻快速逆轉。穿著黑色帽T的女顧客抓著她的長辮，順勢將她撂倒，整個人跪坐在她身上，用拳頭狂毆她的頭部好幾下，被人拉開之後，黑帽T女子似乎餘氣未消，再次衝上前朝著長辮女子頭部又踹又踩，直到她被人帶走。攻擊停止後，長辮女子已倒地不起、雙眼緊閉。

報導稱，等警方趕到現場時，爆發衝突的2名女子早已離開賣場，而且手上「沒拿著」PS5。據了解，美國這周為爭奪PS5已發生2起事件，佛州一家沃爾瑪賣場17日也有一名媽媽排隊8個多小時，卻被告知只剩最後5台，而與賣場員工爆發衝突，連警察也遭到她拳打腳踢。索尼承諾，市場對PS5的需求「前所未見」，年底前將會提供更多庫存給零售端。

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