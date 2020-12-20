西門町蘿莉塔「徵到男友了」　面試3天掛穩交！曬閃圖超甜蜜

▲倪安表明自己目前已有對象。（圖／翻攝自Instagram／倪安）

記者曾筠淇／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的女子日前穿上蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町商圈地上公開徵男友，還準備白板寫下徵友條件。稍早，倪安在個人IG上發布喜訊，表明自己目前已有對象，「希望這段感情可以持續久一點。」貼文一出，不少網友紛紛留言獻上祝福。

倪安先前就曾出沒在西門町商圈，並以白板寫下徵男友條件，然而，自從在街上舉牌後，「結果一堆渣加我」，甚至還收到不少生殖器的照片。日後，她又於PTT的AllTogether板上，以「台北徵公」為題發文並詳列條件，希望可以尋得能夠共度餘生的對象。

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倪安在PTT上詳列徵友條件：

1.身高172以上

2.BMI正常 不要過胖

3.帥一點好、至少不要醜

4.不需要有錢、不需高學歷

5.肯一起努力就好

6.不要渣男，愛愛還搞偷拍

7.有結婚意願

▲倪安日前再度走上西門街頭。（圖／翻攝自Instagram／倪安）

倪安也曾於個人IG上發文表示，18日至20日這三天，她會再度於西門街頭「徵公」，有興趣的人可以親臨面試，如果符合板上條件「可直接帶回家！」

稍早，倪安即在IG上PO出「兩隻貓咪膩在一起」的照片並發布喜訊，感謝大家給予的祝福，「目前我已經有對象了，真的非常感謝大家的熱情」，希望這段感情可以維持久一點。貼文曝光後，不少網友紛紛獻上祝福，「恭喜呀！有人陪著你」、「恭喜恭喜」。