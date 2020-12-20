網美新景點！　會動的宜蘭聖誕地標點燈

▲▼網美新景點！會動的宜蘭聖誕地標20日晚點亮宜蘭迎聖誕。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網美新景點！宜蘭聖誕地標20日晚點燈，宜蘭縣長林姿妙率縣府團隊與宜蘭眾教會團體，於宜蘭縣議會廣場共同啟動「點亮宜蘭 迎聖誕」點燈儀式。宜蘭聖誕地標聖誕樹設計，有別於一般的靜態型式，特別運用了風動所產生的轉動，並結合音樂每半小時啟動聖誕樹燈光秀，讓聖誕樹變得很不一樣，側邊以聖誕老公公、麋鹿等造型立體設置，在一片歡樂燈海中，乘坐著麋鹿而來的聖誕老公公與雪人，帶來濃濃的耶誕氛圍，縣府表示聖誕燈飾藝術每晚5點至12點亮燈，持續點亮至110年2月28日。

為落實防疫新生活運動，宜縣府自年6月陸續啟動蘭陽越夜越美麗系列活動，以宜蘭夜間休憩景點振興縣內觀光產業，鼓勵民眾走出戶外、健康旅遊。時序入冬，系列活動來到聖誕節前夕，在林姿妙縣長就職即將滿兩週年之際，縣府將首度與宜蘭眾教會攜手合作點亮燈飾，邀請民眾一同度過溫馨愉快的聖誕佳節。

20日晚「點亮宜蘭迎聖誕」點燈啟動後，將於24、25日進行羅東鎮、員山鄉及宜蘭市聖誕燈車遊行，另26日在宜蘭運動公園更舉辦「歡樂蘭陽.愛聖誕」晚會，藉由感恩聖誕活動為宜蘭帶來喜樂、祝福與溫暖。

聖誕燈車遊行是宜蘭縣內的創舉，12個燈車全部都有不同的基督徒企業認領，主題包括「天使報佳音」、「東方三博士」、「伯利恆之星」、「耶穌誕生馬槽」以及「聖誕禮物」等聖經故事，而12這個數字正好就是宜蘭縣的12個行政區，具有12鄉鎮都要來敬拜神的重要屬靈象徵性意義，而一些聖誕燈車上的花燈，則是回收過去其他縣市原先看似破損不堪使用的，交給三星監獄的受刑人修復後再使用，具有環保的意義。

宜縣府表示，每年的12月迎來宜蘭縣的各項重要節慶活動，從溫泉季、耶誕佳節以至歡樂宜蘭年活動，各項活動陸續舉行宜蘭縣政府及各單位、鄉鎮市公所在縣內各重要場域、街廓及重要交通節點都進行燈飾佈置，為宜蘭縣帶來熱鬧的年節氣氛，歡迎各地遊客到訪，體驗光彩炫目的年節氣氛。

2020「愛在聖誕，愛在宜蘭」聖誕月活動資訊如下：

12/24 (四) 19:00-20:30羅東鎮聖誕燈車遊行

遊行路線：羅東運動公園第一停車場集結燈車車隊依序出發—公正路—至第二集結點公正國小加入遊行團隊人力—公正路—中正南路—南門路—興東路—中山公園

12/25 (五) 18:00-19:00員山鄉聖誕燈車遊行

遊行路線：新月廣場集結--遊行車隊車行員山鄉公所—員山路—新月廣場

12/25 (五) 19:30-21:00宜蘭市聖誕點燈遊行

遊行路線：新月廣場—中山路二段—復興路一段—神農路二段—中山路三段—新民路—舊城東路—舊城南路—新月廣場

12/26 (六) 16:00-21:00「歡樂蘭陽.愛聖誕」市集

19:00-21:00「歡樂蘭陽.愛聖誕」晚會

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