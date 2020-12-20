老人醫院智慧醫療需求　成大醫院辦說明交流媒合會

▲成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院，舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院， 20日舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，拉起與國內優秀資通訊科技產業合作的橋梁，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。

這場說明會及交流媒合會共有4大主題：1、談規劃，由成功大學蘇慧貞校長與成大醫院沈孟儒院長說明老人醫院的整體發展方向；2、提需求：老人醫院籌備處楊宜青院長提出高齡醫療與照護的痛點與難題；3、講建築：建築師與總務長說明智慧建築需求；4、搭橋梁：跨域合作經驗分享，連結交流媒合管道。

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20日上午場主要聚焦老人醫院的智慧醫療的發展方向和需求，下午由臨床創新研發中心分享目前成大醫院智慧醫療累積成果，以及與資通訊廠商跨域合作經驗，最後與科技廠商進行成醫智慧醫院發展的媒合交流。

此一會議吸引國內重要資通訊科技大廠及營建大廠踴躍報名，由高階管理人員親自出席，期盼能更清晰掌握臨床醫療需求，參與老人醫院「符合高齡照護需求」智慧科技的開發，一起打造科技與醫療跨領域合作的全新典範。

成大蘇慧貞校長表示，此次是針對大家期待甚深、我們也會全力以赴的智慧高齡醫院，簡要說明打算啟動的初步概念，在制度、工程，甚至規劃，還有人員布置等方向，希望有大家的參與、有大家的智慧，共同營造不僅是地方驕傲、國家驕傲，更重要的是可以在其中看到我們的夢想與我們所要做出的貢獻。

成大醫醫學院沈延盛院長表示，未來是老人的社會，智慧醫療在輔助老人的生活、醫療之外，也開展屬於精準醫療的個人化醫療，醫學院未來也會成立老人醫學相關的開發與治療中心。希望老人醫院智慧醫療的計畫成為南部生醫界的新生態，一起幫助國家未來的醫療發展。

沈孟儒院長指出，智慧醫療是當前的夯話題，確實也是驅動醫療再發展、更成長的機會。醫療是勞力密集的行業，照顧65歲以上老人所需的人力是照顧65歲以下人力的3倍，如果沒有科技的介入，會被密集的勞力付出所綁住。成大醫院老人醫院設定提供優質的高齡者照護為目標，成大醫院已建立了大數據庫、醫療雲，並提出對智慧醫療與照護的需求，希望能在目前所累積的基礎上，與科技業者組成跨領域團隊，共同合作開發前瞻的創新智慧科技，打造高齡智慧醫院，希望能以科技幫助醫療能回歸到以人為本的照顧初衷。

沈孟儒院長以腦出血為例指出，一年2千例中有約90％在10分鐘可以讓急診醫師獲知檢查結果，透過導入人工智慧，每2分鐘即可自動掃描相關影像檢查，並啟動程序主動通知醫師，以縮短後續醫療處置的時間，降低風險。未來老人醫院高齡病人的醫療與照護需求更為多重複雜，如能有智慧科技從科學、客觀的角度，協助整合相關的醫療數據、影像資料，提早發現可能的風險，將更有助於醫師診療決策的思考，甚至是跨團隊看病流程等，並成為幫助醫病溝通的媒介。

老人醫院規劃在2025年底前能正式啟用。成大醫院王雲哲總務長指，智慧建築是未來任何產業的基磐，在大量使用感應元件和AIoT技術下，可使各產業有效率的營運，尤其是對醫療產業發展智慧醫療服務有莫大幫助。智慧建築使醫院在面對重大災難時仍可提供必要的醫療服務，而建築體所擁有的智慧可使人類在更節能、減碳、節水等原則下活動，保護環境，朝著人類永續的存在邁進。

老人醫院籌備處楊宜青院長指出，成大醫院老人醫院設定「醫療更全人，照顧更輕省，老人更獨立，家人更安心」的優質高齡者照護目標，他提出醫療人員對高齡者醫療與照護的痛點、難處，像是病人病人的複雜而多重的評估、檢查與藥物，還有監測、護理記錄、營養膳食人力等成本高的問題，希望能與科技業者組成跨領域團隊，共同合作開發前瞻的創新智慧科技，包括發展整合性的智能平台，整合不同照護者所獲得的訊息及評估資料，同時又能考慮長者及家屬的自主選擇，給予長者最適切精準的照護，打造高齡智慧醫院。

20日下午的議程，臨床創新研發中心蔡依珊主任介紹了資通訊廠商的跨域合作經驗，謝錫堃資訊長則介紹打造「成醫私有雲」的規劃與進度。並隨即展開成醫智慧醫院需求媒合會，主要包括外科部、泌尿部、耳鼻喉部、血液腫瘤科、精神部、護理部及疾病分類等的需求相關說明，並聽取科技業者的提問與意見。

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