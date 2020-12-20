　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老人醫院智慧醫療需求　成大醫院辦說明交流媒合會

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院，舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院，舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院， 20日舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，拉起與國內優秀資通訊科技產業合作的橋梁，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。

這場說明會及交流媒合會共有4大主題：1、談規劃，由成功大學蘇慧貞校長與成大醫院沈孟儒院長說明老人醫院的整體發展方向；2、提需求：老人醫院籌備處楊宜青院長提出高齡醫療與照護的痛點與難題；3、講建築：建築師與總務長說明智慧建築需求；4、搭橋梁：跨域合作經驗分享，連結交流媒合管道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

20日上午場主要聚焦老人醫院的智慧醫療的發展方向和需求，下午由臨床創新研發中心分享目前成大醫院智慧醫療累積成果，以及與資通訊廠商跨域合作經驗，最後與科技廠商進行成醫智慧醫院發展的媒合交流。

此一會議吸引國內重要資通訊科技大廠及營建大廠踴躍報名，由高階管理人員親自出席，期盼能更清晰掌握臨床醫療需求，參與老人醫院「符合高齡照護需求」智慧科技的開發，一起打造科技與醫療跨領域合作的全新典範。

▲成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院，舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大蘇慧貞校長表示，此次是針對大家期待甚深、我們也會全力以赴的智慧高齡醫院，簡要說明打算啟動的初步概念，在制度、工程，甚至規劃，還有人員布置等方向，希望有大家的參與、有大家的智慧，共同營造不僅是地方驕傲、國家驕傲，更重要的是可以在其中看到我們的夢想與我們所要做出的貢獻。

▲成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院，舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫醫學院沈延盛院長表示，未來是老人的社會，智慧醫療在輔助老人的生活、醫療之外，也開展屬於精準醫療的個人化醫療，醫學院未來也會成立老人醫學相關的開發與治療中心。希望老人醫院智慧醫療的計畫成為南部生醫界的新生態，一起幫助國家未來的醫療發展。

沈孟儒院長指出，智慧醫療是當前的夯話題，確實也是驅動醫療再發展、更成長的機會。醫療是勞力密集的行業，照顧65歲以上老人所需的人力是照顧65歲以下人力的3倍，如果沒有科技的介入，會被密集的勞力付出所綁住。成大醫院老人醫院設定提供優質的高齡者照護為目標，成大醫院已建立了大數據庫、醫療雲，並提出對智慧醫療與照護的需求，希望能在目前所累積的基礎上，與科技業者組成跨領域團隊，共同合作開發前瞻的創新智慧科技，打造高齡智慧醫院，希望能以科技幫助醫療能回歸到以人為本的照顧初衷。

沈孟儒院長以腦出血為例指出，一年2千例中有約90％在10分鐘可以讓急診醫師獲知檢查結果，透過導入人工智慧，每2分鐘即可自動掃描相關影像檢查，並啟動程序主動通知醫師，以縮短後續醫療處置的時間，降低風險。未來老人醫院高齡病人的醫療與照護需求更為多重複雜，如能有智慧科技從科學、客觀的角度，協助整合相關的醫療數據、影像資料，提早發現可能的風險，將更有助於醫師診療決策的思考，甚至是跨團隊看病流程等，並成為幫助醫病溝通的媒介。

老人醫院規劃在2025年底前能正式啟用。成大醫院王雲哲總務長指，智慧建築是未來任何產業的基磐，在大量使用感應元件和AIoT技術下，可使各產業有效率的營運，尤其是對醫療產業發展智慧醫療服務有莫大幫助。智慧建築使醫院在面對重大災難時仍可提供必要的醫療服務，而建築體所擁有的智慧可使人類在更節能、減碳、節水等原則下活動，保護環境，朝著人類永續的存在邁進。

▲成大醫院積極籌備台灣第一間老人醫院，舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，透過結合智慧科技及創新照護模式的策略，一同打造高齡智慧醫院，提供長者更好健康照護品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老人醫院籌備處楊宜青院長指出，成大醫院老人醫院設定「醫療更全人，照顧更輕省，老人更獨立，家人更安心」的優質高齡者照護目標，他提出醫療人員對高齡者醫療與照護的痛點、難處，像是病人病人的複雜而多重的評估、檢查與藥物，還有監測、護理記錄、營養膳食人力等成本高的問題，希望能與科技業者組成跨領域團隊，共同合作開發前瞻的創新智慧科技，包括發展整合性的智能平台，整合不同照護者所獲得的訊息及評估資料，同時又能考慮長者及家屬的自主選擇，給予長者最適切精準的照護，打造高齡智慧醫院。

20日下午的議程，臨床創新研發中心蔡依珊主任介紹了資通訊廠商的跨域合作經驗，謝錫堃資訊長則介紹打造「成醫私有雲」的規劃與進度。並隨即展開成醫智慧醫院需求媒合會，主要包括外科部、泌尿部、耳鼻喉部、血液腫瘤科、精神部、護理部及疾病分類等的需求相關說明，並聽取科技業者的提問與意見。

挑戰市場最低價格

ET快訊
舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」！豪曬19支酒交友圈超狂
任達華「滿臉白鬍子」蒼老近照瘋傳！　網驚認不出
獨／公務員喝花酒3度框小姐涉貪　一二審都判無罪
蘇偉碩反萊豬遭約談　檢警證實取消了
快訊／今增3確診　台籍女機師2名同事也染疫
瘦子玩笑開大了！ 結果餐廳「被給一顆星」糾正還是GG
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老人醫院智慧醫療需求　成大醫院辦說明交流媒合會

南港美林書局12/31熄燈！向建宏加盟佇立10年　網哀：好捨不得

紐西蘭籍男機師8-11日有外出　「疫調足跡」同時採檢89名接觸者

交換禮物抽到「4陌生臉孔」兒子秒失落　媽怒丟回收：阿姨你誰？

確定機艙感染！國籍航空女機師2同事又確診　密切接觸者增至89人

快訊／新冠肺炎+3！女機師2名同事確診　另一名為印尼入境

88號琵嘴鷸再度造訪台南將軍濕地　鳥友歡迎遠來稀有嬌客！

影／桃園1工廠大火濃煙竄天際桃機現況曝　航班目前正常起降

LIVE／確診+3、染疫女機師59接觸者疫調今出爐　指揮中心最新說明

50年前被幫助⋯他變成「長腿叔叔」當認養人20年　3人同框超暖

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

老人醫院智慧醫療需求　成大醫院辦說明交流媒合會

南港美林書局12/31熄燈！向建宏加盟佇立10年　網哀：好捨不得

紐西蘭籍男機師8-11日有外出　「疫調足跡」同時採檢89名接觸者

交換禮物抽到「4陌生臉孔」兒子秒失落　媽怒丟回收：阿姨你誰？

確定機艙感染！國籍航空女機師2同事又確診　密切接觸者增至89人

快訊／新冠肺炎+3！女機師2名同事確診　另一名為印尼入境

88號琵嘴鷸再度造訪台南將軍濕地　鳥友歡迎遠來稀有嬌客！

影／桃園1工廠大火濃煙竄天際桃機現況曝　航班目前正常起降

LIVE／確診+3、染疫女機師59接觸者疫調今出爐　指揮中心最新說明

50年前被幫助⋯他變成「長腿叔叔」當認養人20年　3人同框超暖

打造全台第一！台東夜市環保設備補好補滿　業者拼勁感動饒慶鈴

陳加恩中性氣質圈粉！「激短帥金髮」神似韓花美男

味全龍洽談田澤純一　富邦悍將曾放觀察名單

房子登記在亡夫名下！　她一查「十幾名繼承人」嚇歪

虧大了！翻牆闖民宅偷600元小米監視器　免坐牢代價18萬

法國「冰人」為替罹癌兒童募款　躺冰塊堆中2.6小時刷新世界紀錄

8款年度總銷售最好的精品包　LV Pont 9、CELINE Cabas迷你版人見人愛

力挺蘇偉碩！江啟臣：重點是擁有權力的蔡政府對人民做了什麼

全台首案！深化農遊攸關縱谷發展　鹿野鄉地方創生館簽約

保時捷「凱燕休旅車」產量破100萬輛！品牌救命神車就是它

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

禮物抽到「電腦螢幕」超爽！他拆開1秒墜地獄

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

張爸與他的一千個帳號　張文政

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

外送員撞見全裸　他Whoscall竟被改名

快訊／新冠肺炎+3！女機師2名同事確診

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

小孩感冒不要就醫吃藥？網紅醫師打臉

點奶茶備註珍珠少！店家回1句尷尬又貼心

3歲童「阿姨後面有一估倫」　她衝去收驚：再也不視訊

把老闆當廚師！天兵工讀生問：哥做多久了？　正職開罵

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

更多熱門

相關新聞

兩岸交流三十年　會白忙一場？

兩岸交流三十年　會白忙一場？

今年大家渡過了相當難熬的新冠肺炎疫情的侵擾以及美國總統大選的政治衝擊與變數，可以說是，兩岸關係的發展變化也來到了相當嚴峻險惡的驚濤駭浪黑暗時期的紛紛擾擾，既曾掀起了兵凶戰危的緊張對立情勢，也因為美、中對抗的波及效應而難以避免地讓台灣方面捲入其中難解且微妙的政治風暴

南紡購物中心A2館進駐廠商徵才

南紡購物中心A2館進駐廠商徵才

中保科攜手桃市府　打造「超聰明」智慧AI長照中心

中保科攜手桃市府　打造「超聰明」智慧AI長照中心

中壢清秀妹寧當乞丐　觀音區公所回應了

中壢清秀妹寧當乞丐　觀音區公所回應了

花蓮環保宣傳車變身市集　校園二手物延續生命

花蓮環保宣傳車變身市集　校園二手物延續生命

關鍵字：

老人醫院智慧醫療成大醫院交流媒合

讀者迴響

熱門新聞

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

即／桃機附近傳爆炸聲！黑煙秒竄天際　消防救援中

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

考照魔王題！「汽機車到路口誰該禮讓」　超過一半答錯

富千金帶1.4億元嫁！新郎卻「面無表情」

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面