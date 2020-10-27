花蓮環保宣傳車變身市集！校園師生交流　無用二手物延續生命

▲行動宣導車置物櫃可展示師生家中不需要的物品，透過多方交流達成資源再使用目的。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環保局與花蓮縣內國民中學及小學合作，於校慶或其他活動辦理「跳跳二手市集 環保由我做起」之二手物交換展售校園系列活動。為配合相關活動，環保局以2.4噸貨車改造成行動宣傳車，以鷗翼式展開車體，配置電視螢幕、擴音及播放系統，以電視螢幕展示宣導主題並搭配播放宣傳內容，配合學校二手物展售活動進駐校園，希望可以帶給師生們特別的回憶。

二手物交換展售校園系列活動主要是邀請學生將欲交換之二手物帶來活動會場，透過販賣、交換或捐贈等方式分享給有需求的師生、民眾，二手物交流以校內文具、二手書籍、二手衣物制服為主。

▲行動宣傳車另一側裝有投籃小遊戲，帶動師生回收物正確觀念，加強互動。

為配合二手物交換展售活動也於行動宣導車設置二手物置物櫃，師生可將家中不需要的物品帶來宣傳車的二手物置物櫃放置，透過多方交流進而達成資源再使用目的，不僅增加物品循環再利用率，也能幫助清寒家庭省下一筆費用，讓愛心延續下去。另外，為了帶給學生環保及垃圾減量小知識，培養學生從小開始建立環保相關概念，車輛另一側還裝有投籃小遊戲，帶動師生回收物正確觀念，加強互動。

截至今年10月為止，環保局已在4所學校舉辦校園二手市集，分別為：鑄強國小、宜昌國民中學、瑞穗國民中學及鳳林國民中學，另有11所國中小學已排定時間，預計於11月陸續登場。環保局目前仍持續接洽花蓮縣內學校，期盼大家共襄盛舉，賦予這些堪用的二手物品新生命。

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