▲台中跨年晚會交通攻略出爐，7大接駁站快筆記。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

2021台中跨年晚會將於12月31日晚間7點在水湳中央公園、大里仁化公園同步開唱。因應跨年晚會人潮，水湳中央公園規劃4條免費接駁路線及5處汽、機車停車場，大里仁化公園也提供3條免費接駁路線，兩處共有7大接駁站，歡迎在台中跨年的朋友多加利用。

交通局長葉昭甫表示，台中跨年晚會首度移師水湳中央公園，為方便民眾前往會場，市府規劃松竹車站線、市政府線、北水湳線及秋紅谷線共4條免費接駁路線，接駁地點分別位於台鐵松竹站、台中文心市政大樓、水湳轉運中心及秋紅谷，去程發車時間31日下午5時至晚上11時30分；回程發車時間為晚間10時到隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿即發車。

葉昭甫補充，搭乘台鐵前往中央公園跨年的民眾，可選擇於松竹站下車後步行至軍福十九路轉乘接駁車抵達；搭乘公車前往中央公園民眾則可至台灣大道公車廊道近市政北七路側的秋紅谷站，或近文心路側的市政府站搭乘接駁車；另公車方面，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、305、326、525及800等12條公車路線將配合延駛至活動結束並增開夜間班次。

自行開車或騎車民眾，水湳中央公園周邊共規劃4處汽車停車場及1處機車停車場，從國道、台74線及環中路自會場北側來的民眾，可將車輛停放在公138停車場或水湳轉運中心停車場，再轉乘北水湳線接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側到訪民眾，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場後再步行至會場；騎乘機車民眾，會場東北側規劃近4700個機車位供停放。

▲台中跨年晚會交通攻略出爐。（圖／市府提供）



大里仁化公園部分，市府提供大里線、太平線及霧峰線等3條免費接駁，上車地點分別在大里運動公園、太平運動場及霧峰阿罩霧公園，發車時間從31日下午5時至隔天凌晨1時，平均每15分鐘一班車，坐滿即發車。

此外，大里仁化公園周邊提供4處機車停車空間，包括修平駕訓班、番仔寮夜市、群曜公司旁空地、振坤宮空地，共2200格機車車位；2處汽車停車空間，包括修平科技大學、慈德仁化路旁空地，共290格汽車車位。