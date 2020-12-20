獨／恐嚇譚傑龍「劉嫌起底」！曾是校園球星男密友　登媒體控感情騙財

▲39歲的劉嫌今年初還曾與洪姓校園球星傳出糾紛，登上媒體指控對方利用感情騙財。（圖／記者張榮恩攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台灣職籃聯盟P.League+ 台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後19日晚間率先逮捕涉案的余嫌（32歲）、及劉嫌（39歲）2人，其中今被拘提到北檢的劉嫌，過去糾紛不斷，還曾因涉嫌偷拍照片而與UBA大專籃球洪姓球員發生糾紛，雙方撕破臉互告，但北檢調查後以罪嫌不足為由，雙方均處以不起訴處分。

警方調查，此次多名職籃球星傳出遭集團惡意設局側錄自瀆不雅影片，且事後還傳訊恐嚇要求「看看誠意」，粗估受害人數近20人、影片多達60部。警方獲報後立即介入追查，19日下午透過電腦IP位址鎖定犯嫌，率先於桃園楊梅、新北新店等地逮捕架設網站的余嫌、以及涉嫌傳訊恐嚇的劉嫌2人，並移送桃園地檢署複訊。

案經檢方聲請羈押後，今早桃園地院召開羈押庭，法官審酌，余嫌尚有共犯在逃，恐有串證、逃亡之虞，因此裁定收押禁見；而涉及恐嚇的劉嫌則因犯罪地及住所均不在桃園，法官無權管轄，因此予以駁回。稍早檢警也將劉嫌拘提往北檢，待復訊後再行聲押。

▲此次受害的混血球星譚傑龍。（圖／資料照）

意外的是，這並非劉嫌首次與球星傳出糾紛，2020年初，劉嫌就曾擔任洪姓校園球星的經紀人，且2人過從甚密，劉嫌甚至成了對方的男密友，但事後雙方關係生變，進而撕破臉、演變成對簿公堂。洪男控訴，劉嫌偷偷拍下其照片，並拿去向媒體哭訴、指控他利用感情騙財，因此提告劉妨害名譽、妨害秘密等罪；而劉嫌當時則反提誣告，並控訴過去時常到洪男大學宿舍過夜，期間也花了不少錢幫忙添購家具，結果都被洪拿去丟了，因此還加告毀損等罪。

案經檢方調查，發現洪男聲稱遭到劉嫌「偷拍」的照片，早在曝光前劉就曾透過LINE傳予洪觀看，倘若真是偷拍照，當下洪就該反映，但在傳送照片過後，2人對話卻未見異常；至於雙方互告妨害名譽、誣告部分，檢方則認為，可能因雙方對於過去互動過程認知不同，才有不同解讀；而丟棄家具毀損一案，劉在得知後遲遲未做回應，因此雙方互告多件官司，最終全以罪嫌不足為由，處分不起訴。