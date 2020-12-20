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「扮正妹騙自慰」超過百人受害　32歲嫌早有案底！逃家藏身處曝

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記者陳俊宏／綜合報導

知名球星譚傑龍遭設局曝光不雅影片，余姓、劉姓嫌犯被檢方聲押禁見，預計今天（20日）上午召開羈押庭，而余男落網時的「藏身處」也曝光。根據檢警調查，遭側錄偷拍的被害人超過百人，且受害球星恐怕有5人以上。

▲▼職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌。（圖／記者邱中岳攝）

▲余男（黃外套者）曾因經營色情網站，2017年被判1年徒刑、緩刑3年。（圖／記者邱中岳攝）

刑事警察局偵查第四大隊副大隊長何明賢表示，余男（32）、劉男（39歲）使用釣魚方式，假扮女生與被害人聊天進而相約視訊，未經被害人許可側錄影片，除恐嚇被害人外，更上傳至色情網站牟利，其中有受害者未成年，因此全案屬於特殊敏感案件。

▼譚傑龍遭設局曝光不雅影片。（圖／記者杜奕君攝）

▲夢想家李德威、譚傑龍。（圖／記者杜奕君攝）

警方調查，除了球星之外，還有多名民眾遭側錄，影片至少有60多段；另外，也在劉男住家搜出一堆「原味球衣」及「原味束褲」，讓員警忍著惡臭將「證物」帶回。而余男早有案底，曾因經營色情網站，2015年遭依妨害秘密罪起訴，2017年被判1年徒刑、緩刑3年，未料又再度犯案。

警方訊後將余男、劉男分別依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》、妨害秘密、恐嚇取財等罪移送桃園地檢察署偵辦。檢方19日晚間認為兩人犯罪嫌疑重大，有串滅證及逃亡之虞，聲請羈押禁見。桃園地方法院預計今上午召開羈押庭。

《自由時報》報導，根據檢警調查，遭側錄偷拍的被害人超過百人；至於在球星部分，恐怕超過5人。余男在譚傑龍新聞曝光後，有案底的他深怕被盯上，因此離家四處投宿，但仍在新北市板橋一間飯店落網。

▲▼職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼警方在劉男家中搜出大批「原味球衣、束褲」。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼職籃球星譚傑龍不雅片風暴！刑事局逮2嫌。（圖／記者邱中岳攝）

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