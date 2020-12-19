恐嚇男截圖不雅照勒索　家中搜大批「原味球衣」...警續查被害球員

記者邱中岳／台北報導

知名球星譚傑龍，疑被色情詐騙集團設局，將3年多前的不雅影片曝光，並恐嚇譚，警方獲悉後展開調查，於19日逮捕2名分別架設網站、恐嚇球員的嫌犯。

▲警方逮捕涉嫌涉嫌恐嚇譚傑龍的劉姓男子（後），訊後依照恐嚇取財等罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）

刑事局獲悉後展開追查，在19日下午兵分2路前往桃園楊梅以及新店一帶逮人，並帶回32歲的余姓嫌犯以及39歲的劉姓嫌犯。

32歲的余姓男子透過境外網站成立「s網」，專門在上面放男子的手淫、自慰影片，並收費吸收會員，提供會員觀賞裡面的照片以及影片。

39歲的劉姓男子得到譚傑龍的不雅影片後，竟轉向譚勒索金錢，警方事後到劉男家中搜索，搜出一堆球衣以及束褲，因球衣均飄出異味，警方也忍著惡臭將「證物」帶回。

▲警方在劉姓男子家中搜出大批「原味球衣」。（圖／記者邱中岳攝）

警方初步了解，劉姓男子不僅恐嚇球星譚傑龍，還將其他球員的不雅影片下載，最後再利用通訊軟體恐嚇，警方也將持續清查被害球員。

據知情人士表示，譚當時與對方視訊，但對方畫面幾乎是暗的，對方要求譚傑龍脫衣做不雅動作，卻慘被錄下恐嚇，最後還被放上網站給人觀賞。

其中負責架設網站的余姓男子，曾經架設其他色情網站，且畫面主要都放上「男子手淫畫面」，且點進去還會發現都有每個人的標題。

網站中主要都是身材壯碩的男子，露出上半身或者穿著「制服」的畫面，且配上露骨字眼讓民眾點閱觀賞，最後甚至還放上「手淫自慰」的畫面。

警方訊後將2人分別依照違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等罪移送桃園地檢察署偵辦。

▲▼色情詐騙集團設局恐嚇球星，2嫌送達桃檢。（圖／記者沈繼昌攝）



►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版