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驚！彰化線西頂犁村父子連日告別式　500公尺外又1人追撞身亡

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▲▼彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲18日清晨陳姓騎士撞上另一處告別式喪家的陣頭車，傷勢嚴重，19日傳出已不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣線西鄉頂犁村最近不平靜，黃姓父子接連在19日、20日連辦兩場告別式，不料18日清晨5點多，1名20歲多男子騎機車行經崁頂路時，追撞一輛停在路旁的告別式工作車，該男子19日搶救無效亡，事發地點距離黃家只有500公尺，令當地人直呼詭異的巧合。

頂犁村一名56歲黃姓男子8日因病去世，沒想到19歲的獨子在父親的頭七法會後，當晚11點多外出幫家人買宵夜，卻在中車路遭撞身亡，黃父19日辦告別式，兒子20日辦，喪家連辦兩場，人間至痛，出席告別式僅少數親友和鄰居，場面哀淒。

▲▼彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲黃家獨子在父頭七晚騎車買消夜遭撞身亡，車禍地點僅離家200米。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣議員賴清美指出，黃姓獨子13日晚間在中車路和汽車擦撞身亡，18日清晨5點多，又傳出1名20多歲男子騎車在崁頂路追撞另一喪家的告別式工作車，賴說，該工作車停在路邊，工作人員正將車上早餐搬下給告別式現場人員吃，該男子當時沒有生命跡象，經送醫搶救，中午仍告不治。

▲彰化縣議員賴清美表示，頂犁村最不太平靜，呼籲民眾行車多加小心。（圖／賴清美提供）

▲彰化縣議員賴清美表示，頂犁村最不太平靜，呼籲民眾行車多加小心。（圖／賴清美提供）

賴除了呼籲民眾騎車、開車都要特別注意安全之外，由於頂犁村最近不寧靜，建議地方是否考慮辦場法會，安撫人心，也保佑行車平安。

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