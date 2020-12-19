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獨／球星「網愛自慰」遭側錄恐嚇　嫌犯起底！連建中學生也受害

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記者陳豐德、邱中岳／台北報導

譚傑龍在內等知名球星多年前遭誘騙拍下自慰過程，不料近期卻被發現，這些影照出現在架設於新加坡的男同志成人影音平台「T網」上販售，桃園地檢署指揮刑事局19日循線拘提余男、劉男到案。《ETtoday新聞雲》獨家掌握，余姓犯嫌2017年就因為架設另個平台「S網」被判刑，被害人還是名建中學生，余男還澄清自從2015年就退出S網的經營，不料又捲進此次風暴。

據悉，檢方依照IP位址鎖定余（32歲）、劉（39歲）2男，余姓男子涉嫌負責架設網站，而劉姓男子在網站上看到，隨即下載影片涉嫌恐嚇球員，兩者彼此非同夥也並不認識相關被害人，19日上午已先接受檢察官初步訊問，之後並由刑事局接手擴大偵辦，全案依照涉嫌兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害風化、妨密秘密、恐嚇取財等罪嫌偵辦中。

《ETtoday新聞雲》獨家掌握，數年前有約5名都有偷窺癖的男同志組成了一個代號「獵人」的組織，這些人財力背景有一定基礎，他們列了「獵物名單」，有錢的就找辣妹去私訊獵物搭訕，從訊息聊天、電愛、互傳裸露照片、影片，最後誘拐獵物視訊自慰並偷偷錄下；沒錢的就自己用變聲器裝妹去狩獵。

▼T網上販售上百名猛男被害者的私密影片，並以新加坡幣交易。（圖／翻攝自T網）

▲T網上販售上百名猛男被害者的私密影片，並以新加坡幣交易。（圖／翻攝自T網）

未料，卻有人將影片外流甚至上傳至T網販售，受害者囊括各行各業，只要長相帥氣、身材健美，都被列為目標，就連卞慶華、球星譚傑龍等知名人物也都受害，也許多人甚至是體育國手，早在10月相關被害人就已經彼此聯繫，並聘請律師提告，卻因為T網架設在新加坡（或以VPN製造斷點）使檢警難以追查。

T網中，每一支自慰片中皆有煽情行銷文字，例如，「除了結實精壯練就的倒三角上半身讓人遐想，還有全身衣服脫光後的激情」、「穿著緊身自行車衣很有魅力，車褲下更藏著迷人可口的巨蟒」 等露骨敘述，網頁並搭配被害人生活照、自慰影片截圖吸引買家，依照被害人名氣、健壯與否、影片精采程度計價，單支影片可賣到新加坡幣20至128元（折合台幣約400至2700元。若被害人相當有名，「T網」會特意上傳其裸露影片片段、做限時促銷吸引會員，並將價格拉抬到數千至數萬元不等。

▼T網位址架設國外，檢警難以追蹤沒收。（圖／擷取自T網）

▲▼「T網」位址架設國外，檢警難以追蹤沒收。（圖／擷取自該網站）

由於T網與另個同性質網站S網彼此有合作關係，這次被逮的原S網起初共同架設人余男甚至還就讀法律系，於2015年遭桃檢以妨害秘密罪起訴，被害者當時未滿18歲，是建中學生，2017年二審將余男判處1年有期徒刑、緩刑3年，法官予以緩刑的理由為，余男坦承犯罪且尚有悔意，並與2名原告分別以70萬、30萬元達成和解。

圈內人士懷疑「T網」至今仍由余男所經營，但余男受訪時向記者澄清，2015年他在打官司時就已經退出「S網」的經營，且跟T網的架設與經營毫無關係。

律師指出，因為著作權與會員國的相關規定，目前台灣無法對於架設在國外的伺服器，要求他國刪除或是斷網，只能請求國內電信公司針對網站路徑做斷網的動作。

律師強調，被害者都是在不知情的情況下被側錄電愛、視訊等內容，希望相關主管機關單位及家庭系統都要特別注意此事，尤其家庭系統對於未成年使用網路世界，更應特別關懷家中孩子的狀況。這起案件，凸顯出一件事情，在網路性犯罪方面，不論是保護受害人，處罰犯罪人，一直到處置或管理這些網站、內容、檔案，目前國內相關措施仍相當不足。

▼台北市一名消防員被評為「四星」，一支影片要價2千多元。（圖／翻攝自T網）

▲▼代號獵人的組織聘請辣妹，偷錄下猛男的視訊打槍片。（圖／民眾提供）

連我阿嬤用了都會發光

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