為1碗綠豆湯！桃園男拳擊攻妻...毆4歲女兒撞玻璃桌　勒頸禁就醫

▲桃園市1名男子2016年間因4歲女兒打翻綠豆湯，竟毆打妻女，地院依家暴傷害罪判處男子拘役55天。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子在2016年11月間因4歲女兒不慎打翻綠豆湯，失控拍桌責罵，嚇得一對兒女大哭，妻子勸阻竟遭拳擊痛毆頭部，女兒也被打傷，接著男子擔心家暴曝光，又勒住妻子頸部阻止送醫，妻子忍無可忍提告，桃檢偵結依家暴妨害自由起訴男子；桃院日前駁回男子上訴，依家暴妨害自由罪判處拘役55天、可易科罰金、緩刑2年，緩刑期間責付保護管束，並禁止對前妻實施家暴行為，不得上訴。

檢警調查，男子在2016年11月19日上午10時30分，因年僅4歲女兒在家婦不小心將餐桌上綠豆湯打翻，男子竟持玩具用力拍桌發出巨響斥責，妻子在廚房聽到先生飆罵小孩出來勸阻，兩人發生爭執，男子情緒突然失控揮拳朝妻子頭部痛毆，一對兒女被暴行嚇得大哭，男子抱起女兒原本想安撫，但看到妻子卻怒不可遏，繼續揮拳毆妻，王妻趁隙逃離家中。

男子後來又以手往女兒肩膀處揮打，女兒因而撞向玻璃餐桌致使右耳垂撕裂傷，妻子下午3時返家看見女兒耳朵血流不止要送醫時，男子憂心家暴曝光，以手勒住妻子頸部阻止送醫，還將她重摔入房間，控制妻子行動自由與救護女兒權利，妻子忍無可忍報警才獲救。

桃檢偵訊時，男子坦承犯行，加上妻子與女兒提出家暴行為證明與醫院驗傷報告佐證，桃檢依家暴妨害自罪嫌向法院聲請簡易判決處刑，妻子因男子連續家暴訴請離婚獲准。

桃園地院一審刑事簡易判決，依家暴妨害自由罪判處男子拘役55天，男子上訴，地院合議庭審理後駁回上訴，維持簡易判決處刑，判處拘役55天、得易科罰金、緩刑2年處分，緩刑期間責付保護管束，並禁止對前妻實施家暴行為，不得上訴。

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