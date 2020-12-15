桃園文昌公園地下停車場啟用　汽車及重機每小時收費40元

▲以藍色、粉紅色及綠色，分別標示無障礙、婦幼及電動車格，便利民眾停找車需求。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日於桃園區「文昌公園地下停車場」啟用典禮表示，桃園文昌公園地下停車場總經費4.63億元，獲得前瞻計畫補助2.03億元，設置汽車位317席、重機車位8席、機車位250席，成為本市第二座獲得前瞻建設計畫完工啟用的智慧化停車場。

▲設置汽車位317席、重機車位8席、機車位250席。（圖／市府提供）

「文昌公園地下停車場」正式啟用後，預計明（2021）年1月1日起，以汽車及重機每小時收費40元（每日上限180元）、機車每次收費30元為標準，並推出月租及里民優惠等方案，盼增加的停車空間能有效改善商圈周邊交通。

▲文昌公園改造後，讓整個公園兼具智慧、人本、低碳、永續及友善特色。（圖／市府提供）

文昌公園地下停車場採智慧化設計，其設計特色包括：採用車牌辨識智慧停車系統，提供多元繳費方式；設置大面積通風井及植生牆，提高自然採光及通風；於民權路及民族路皆設有出入口，減少站前交通負荷；停車場內部則以至聖先師孔子進行彩繪點綴，並以藍色、粉紅色及綠色，分別標示無障礙、婦幼及電動車格，便利民眾停找車需求。

鄭市長談到，為改善停車問題及降低市府財務負擔，市府交通局積極向交通部申請前瞻計畫補助興建公共運輸智慧停車場，目前共核准14案，已獲補助新台幣18.9億元，市府將持續向中央爭取停車場建設補助，陸續推動廈門街停車場、桃園市立圖書館總館停車場、武陵高中專科大樓停車場、桃園市立殯葬園區停車場等，持續增加停車場數量，期盼透過公共設施的興建，有效提升民眾生活品質及紓解都市區停車位不足問題。

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