桃園貨車急轉甩鍋！3鐵桶翻落數萬支螺絲釘灑落路面　警封道交管

記者沈繼昌／桃園報導

1輛貨車18日中午行經桃園區三民路、春日路口過彎時，疑似貨物未綁牢且速度過快，車上鐵桶突然跌落路面，鐵桶內螺絲釘撒在路上，陳姓駕駛發現後立即下車示警，桃園警方據報後趕往處理，陳男坦承鐵桶未綁牢導致轉彎時翻落，員警趕緊疏散後方汽機車避開，幸好未造成其他車輛受害，警方依違反道路交通管理處罰條例第30條2項規定，處罰3千元至1萬8千元不等罰款。

▲桃園市陳姓男子18日中午駕駛貨車行經桃園區春日路、三民路口，過彎速度過快導致車上鐵桶摔落地面，鐵桶內螺絲釘灑滿路面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子18日中午駕駛貨車行經桃園區春日路、三民路口，轉彎時車上鐵桶摔落地面，螺絲釘灑滿路面，員警立即疏導交通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，29歲的陳姓男子18日中午12時30分許行經三民路、春日路口時，疑似貨車上鐵桶未綁牢固定，3個裝滿螺絲釘的鐵桶在轉彎後翻落路面，數萬支螺絲釘灑落路面，造成約10公尺路面都是尖銳的螺絲釘，陳男發現鐵桶掉落趕緊停車向其後方車輛示警。

▲桃園市陳姓男子載運裝滿螺絲釘鐵桶，轉彎時灑滿路面，緊急派員清理現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局青溪派出所警員趙俊翰、莊雅婷獲報後趕往現場處理，先疏通後方汽機車避開，陳男聲稱已通知公司同事幫忙處理，將路面螺絲釘清理，約半小時後恢復路面乾淨，但已造成三民路、春日路口周邊交通受阻約半小時。

警方表示，陳男貨物翻落，影響後方車流，將依違反道路交通管理處罰條例第30條2項開罰，將面臨3千元到1萬8千元罰鍰。

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