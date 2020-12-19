機車族好康！元旦起「考照前先上駕訓班」　前1萬人爽補1300元

▲我國機車族人數龐大，機車車禍致死率佔全部車禍6成以上。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路總局為降低機車肇事率，自2019年起推出「1000元機車駕訓補助」，今年加碼補助1300元，由於成效良好，完成駕訓課程的騎士違規率減少32％、肇事率減少20％，因此決定延長補助計畫至明年11月30日。

機車考照不如汽車考試，不必完成駕訓班課程，就可考照，許多人都是親友教導，或自行在路口與監理所等地練習，導致我國機車騎士防禦能力相對較低，去年因機車車禍而死亡的比例更佔車禍總數6成以上。

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公路總局為提高機車騎士行車安全意識，自2019年4月16日起首度推出「1000元機車駕訓補助計畫」，民眾參加3天的機車駕訓班，並成功考照後，就可領1000元補助金。該計劃今年續辦，且提高補助金額至1300元，等於考生只要負擔1500元到2400的學費就可完訓。

▲公路總局指出，有上機車駕訓班的騎士，違規率大減32％。（圖／資料照）

公路總局表示，今年補助名額共1萬名，在計畫結束之前一個月就已用罄，根據研究發現，完成駕訓班課程的騎士，相比未上課的騎士而言，違規率減少32％、肇事率減少20％。

因此公路總局拍板，決定將於明年1月1日起至11月30日續推補助計畫，只要是前1萬名完成機車駕訓班且成功考照者，就可領取1300元的補助金。

▲公路總局擴大機車駕訓班補助計畫，每人可補1300元。（圖／資料照）

公路總局指出，機車駕訓班會讓考生實際駕駛機車上路，並了解騎車時會遇到的危機等，課程包含學科與術科，學科如防禦駕駛、駕駛道德、法規認識；術科如認識紅綠燈、平交道、變換車道等，另外駕訓班也會在機車上安裝錄影設備，以確認考生身份。