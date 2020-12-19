空軍取消2021元旦戰機衝場表演　專注戰備本務力防共機擾台

▲109年國慶大會空軍雷虎小組AT-3衝場 。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中共軍機今年以來頻繁擾台，空軍司令部19日表示，為維護領空安全，目前已婉拒各縣市政府，有關元旦迎曙光活動有關「戰機衝場」的邀約，空軍將持續專注戰訓、戰備本務。

空軍司令部配合縣市政府辦理的迎曙光及升旗活動，今年元旦派遣F-16戰機、幻象2000戰機與IDF經國號戰機，分別於花蓮、新竹、屏東等地區編隊飛行衝場，與民眾共同迎曙光、升旗，迎來嶄新的一年。

不過，空軍司令部19日表示，有鑑於共機頻擾台，為維護領空安全，空軍將專注於戰訓、戰備本務，因此已婉拒各縣市邀請於明年元旦舉行的「戰機衝場」活動。

事實上，今年花蓮縣政府「元旦戰機迎曙光」的活動地點，首度從七星潭風景區移至太平洋公園（南濱），由F-16戰機以「大雁隊形」衝場。

今年新竹市政府舉辦的升旗典禮，則結合空軍第2聯隊的幻象2000戰機，飛越市政府前廣場上空，為新的一年帶來新氣象，也象徵空軍無時無刻守護中華民國的領空。

此外，今年屏東縣政府則協請空軍派遣IDF戰機，於恆春龍磐公園衝場，以別開生面的方式，讓迎曙光的民眾，同步感受空軍健兒保家衛國的努力。

共機近來頻繁擾台，為確保後勤維保無虞，空軍司令部參謀長黃志偉中將日前於立法院表示，明年度的戰機維護與修護預算將從新台幣102億元提升到159億元，讓戰機壽期管理更確實，不再發生不幸事件，經過朝野立委討論，決議先凍結1億元，待空軍司令部提出報告後始得動支。

其他人也看了這些...

►外交往來都會事先講好 蘇貞昌轟盧秀燕：不要破壞國人多年努力

►國民黨「反萊豬公投」一階闖關成功！明年拚29萬連署擋下

►罷免王浩宇倒數1個月 總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

更多熱門新聞...

►也是當AIT面前！ 藍營爆陳菊8年前公然反萊牛

►海象嚴峻！搜尋F-16黑盒子困難重重 空軍：明年4、5月進行打撈

►防數位身分證洩個資 唐鳳傳授貼「不透明膠帶」輕鬆搞定

►振興一下我們的美麗