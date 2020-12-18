1968App更好用了！增3省道即時路況　目的地「下雨沒」一鍵看懂

▲1968App也可查氣象了。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，許多民眾都已做好出遊返鄉的旅程規劃，不過中央氣象局表示，連假期間受到冷高壓影響，各地氣溫會變得更低。交通部高速公路局精進1968App，民眾除可透過App查詢路況外，還可查詢當日天氣，作為旅程規劃的參考依據。

高公局表示，受疫情影響，國外旅遊仍受限，預計元旦期間在宜花東等熱門景點，將再掀起國旅熱潮，預計國5將有嚴重壅塞情形，預計在12/31上午9時就會湧入南下車潮。

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高公局指出，國5在連假首日(1/1)4-16時及第2日(1/2)6-16時南向南港系統至坪林路段、第2日11-23時及收假日(1/3)10-20時北向宜蘭至坪林路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5-7倍。

▲1968App新增查詢部分路段即時路況功能。（圖／高公局）

為使民眾便利查詢路況，高公局精進1968App，，於「即時影像」單元介接公路總局的台61線、台62甲線及台65線CCTV，提供完整的省道快速公路影像資訊。

另於「即時路況/路網圖/圖層選單」介接中央氣象局的「雷達回波圖」及「累積雨量圖」，提供民眾查詢國道路況資訊時，可一併觀看天氣資訊，作為行旅的規劃參考。

▲▼元旦國道疏運措施。（圖／高公局）

為減緩國5壅塞狀況，高公局除提供多處大客車優先通行作為，鼓勵民眾利用公共運輸外，針對南向部分，實施國3雙向往國5南向精進式匝道儀控外，並於連假首日及第2日每日0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口匝道(石碇南向入口匝道規劃為大客車專用)。

同時每日6-12時實施國5南港系統南向入口高乘載管制；北向部分，於連假第2日及收假日每日14-21時實施國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制，假期間均將適時啟動匝道儀控，並依行車狀況機動調整。