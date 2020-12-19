　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前男友載新妹子看電影！女怒炸「拿安全帽+手機」狂砸他　下場慘了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲情侶吵架,夫妻打架,打巴掌,家暴示意圖（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲女子發現前男友載其他女子去看電影，竟醋勁大發動粗。（示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名女子小君（化名）與男友阿彥（化名）分手後，今年5月31日見對方載其他異性出去看電影，竟持安全帽砸阿彥，還拿手機敲擊阿彥機車後照鏡。日前台中地院審理後，依法將小君判拘45日，得易科罰金4萬5000元，可上訴。

判決指出，小君因為阿彥載一名女子看電影，今年5月31日於超商前動粗，先是拿安全帽朝阿彥猛砸，再拿手機敲擊阿彥的機車後照鏡玻璃，造成阿彥左肩挫傷，而機車後照鏡則是破裂不堪使用。面對小君的失控行徑，阿彥決定報警提告。

小君僅坦承毀損部分，但否認動手打人，惟根據對話紀錄，小君曾提到「昨日是我失去控制，我承認我太在乎！我自己都嚇到…我怎麼會打你」、「打人我不對」、「我這次看到你載XXX我火了，我動手，我錯了對不起」，而阿彥回「為什麼妳要在大馬路上打我？」「我們那個時候分手了，然後我載XXX去看個電影而已，妳就失控打人了…意思是這樣嗎」。

對此，法官勘驗相關證據後，不採信小君說詞，審酌後依傷害罪、毀損他人物品罪，判小君拘役45日，得易科罰金4萬5000元，全案仍可上訴。

【更多新聞】

人妻洗澡！男鄰居全裸「邊偷看邊手淫」…被逮瞎喊：只是好奇

拿安眠藥遭拒！男大鬧急診室…嗆警：檢舉你們　對警車吐口水洩憤

火車色男偷摸女學生腿！正義高三妹跺腳制止…怒曝：之前被他摸過

ET快訊
快訊／職籃球員不雅片瘋傳20人受害　1人遭逮
回家驚見陌生小娃娃！人妻一問崩潰　老公要求跟小三和平相處
砸5萬住月子中心「湯裡撈大S鐵鉤」　人夫控5出包：老婆氣哭
好心收留失業堂哥　桃園男軍人剛回營女友慘被性侵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／職籃球星譚傑龍偷拍案新進展！　刑事局今逮2男子

消防爸癱坐輪椅！「媽媽，我來推」幼子背影揪心　肇事者逍遙法外

為1碗綠豆湯！桃園男拳擊攻妻...毆4歲女兒撞玻璃桌　勒頸禁就醫

藏2樓套房...辣妹「按不到5分鐘」就脫褲子！他一被碰到秒彈開

車內輕生！彰化女疑「受不了高溫」奪門而出…蹲500m遠燙傷送醫

回家驚見陌生小娃娃！人妻一問崩潰…老公還要求「跟小三和平相處」

前男友載新妹子看電影！女怒炸「拿安全帽+手機」狂砸他　下場慘了

新北2千萬豪華別墅暗藏「大麻園」　鷹架工人組建溫室成壞壞園丁

影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲扣雙槍＋失竊車牌

釋字第796號解釋...「撤銷假釋規定」部分違憲！109人被釋放

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

快訊／職籃球星譚傑龍偷拍案新進展！　刑事局今逮2男子

消防爸癱坐輪椅！「媽媽，我來推」幼子背影揪心　肇事者逍遙法外

為1碗綠豆湯！桃園男拳擊攻妻...毆4歲女兒撞玻璃桌　勒頸禁就醫

藏2樓套房...辣妹「按不到5分鐘」就脫褲子！他一被碰到秒彈開

車內輕生！彰化女疑「受不了高溫」奪門而出…蹲500m遠燙傷送醫

回家驚見陌生小娃娃！人妻一問崩潰…老公還要求「跟小三和平相處」

前男友載新妹子看電影！女怒炸「拿安全帽+手機」狂砸他　下場慘了

新北2千萬豪華別墅暗藏「大麻園」　鷹架工人組建溫室成壞壞園丁

影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲扣雙槍＋失竊車牌

釋字第796號解釋...「撤銷假釋規定」部分違憲！109人被釋放

馬達加斯加出土！「和恐龍同期」哺乳動物化石　專家：來自外太空

出門帶回「地獄大禮」！　喵忙著哄睡斜眼瞪媽：別再帶東西回來

快訊／職籃球星譚傑龍偷拍案新進展！　刑事局今逮2男子

被搭訕差點轉身就走！謝國樑下秒哽咽讚奇遇：你就是我一直找的人

國民黨擬辦街頭「最後的晚餐」　23日發甲動守夜強烈表態反萊豬

新冠肆虐的年末！更想念的「2018年KBS狂熱舞台」　9動圖全網笑翻

消防爸癱坐輪椅！「媽媽，我來推」幼子背影揪心　肇事者逍遙法外

首周逾23萬人潮！2020台中好YA誕...浪漫水舞超強魅力買氣飆

反擊罷免！黃捷急徵「挺捷志工隊」　坦言緊張：2/6是場考試！

日盛金小股東該參與富邦金收購？法人：不存在選擇題

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

即／關渡捷運站11歲女童墜樓　頭部重創無呼吸心跳

桃園男軍人收留堂哥！剛回營…女友租屋處遭性侵

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

11歲女童墜落人行道　送醫不治

關渡捷運站「11歲女童」墜13樓命危　媽媽在睡警通報才知

建築少東挨告撿屍　DNA報告：另外2男…

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

獨／苗栗最美溫泉會館...遭神鬼女出納吞上億

南橫天池復通首起山難　婦踩空摔落50米陡峭山谷亡

更多熱門

相關新聞

男友揪一起去日本玩！她給15萬遭放鳥…原因曝

男友揪一起去日本玩！她給15萬遭放鳥…原因曝

彭姓男子因缺錢花用，竟假意揪女友一起參加公司員工旅遊，後續在多次以要兌換日幣為由，請女友先墊付款項，前後從她身上詐取15萬餘元，且在目標金額到手後即避不見面。真相曝光後，受害女子氣炸提告，彭男被依詐欺罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

一天內在飯店嘿咻、停車場車震　她翻臉告男友性侵

一天內在飯店嘿咻、停車場車震　她翻臉告男友性侵

收到帳單發現被盜刷！她報警才知兇手是男友

收到帳單發現被盜刷！她報警才知兇手是男友

鄰家女沒熱水…人夫假好心借浴室趁機偷拍

鄰家女沒熱水…人夫假好心借浴室趁機偷拍

月入50K以下不配擁有愛情？全台僅5行業達標

月入50K以下不配擁有愛情？全台僅5行業達標

關鍵字：

男女朋友

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

張爸與他的一千個帳號　張文政

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

秀英直接回答：少女時代是8人

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面