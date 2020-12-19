前男友載新妹子看電影！女怒炸「拿安全帽+手機」狂砸他　下場慘了

▲女子發現前男友載其他女子去看電影，竟醋勁大發動粗。（示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名女子小君（化名）與男友阿彥（化名）分手後，今年5月31日見對方載其他異性出去看電影，竟持安全帽砸阿彥，還拿手機敲擊阿彥機車後照鏡。日前台中地院審理後，依法將小君判拘45日，得易科罰金4萬5000元，可上訴。

判決指出，小君因為阿彥載一名女子看電影，今年5月31日於超商前動粗，先是拿安全帽朝阿彥猛砸，再拿手機敲擊阿彥的機車後照鏡玻璃，造成阿彥左肩挫傷，而機車後照鏡則是破裂不堪使用。面對小君的失控行徑，阿彥決定報警提告。

小君僅坦承毀損部分，但否認動手打人，惟根據對話紀錄，小君曾提到「昨日是我失去控制，我承認我太在乎！我自己都嚇到…我怎麼會打你」、「打人我不對」、「我這次看到你載XXX我火了，我動手，我錯了對不起」，而阿彥回「為什麼妳要在大馬路上打我？」「我們那個時候分手了，然後我載XXX去看個電影而已，妳就失控打人了…意思是這樣嗎」。

對此，法官勘驗相關證據後，不採信小君說詞，審酌後依傷害罪、毀損他人物品罪，判小君拘役45日，得易科罰金4萬5000元，全案仍可上訴。

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