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拿安眠藥遭拒！男大鬧急診室…嗆警：檢舉你們　對警車吐口水洩憤

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▲▼三總急診室。（圖／記者黃彥傑攝）

▲男子拿不到安眠藥，竟大鬧急診室，對警車吐口水。（示意圖，非當事地點／記者黃彥傑攝）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名男子阿輝（化名）今年4月26日凌晨前往醫院急診室請醫師開立安眠藥處方籤遭拒，竟當場撕毀病歷、檢傷單大鬧一番，被員警制伏後，還對警車吐口水。對此，台中地院日前依法判阿輝2月刑期，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，阿輝因短時間內已於其他醫院拿過安眠藥，當時醫師判斷後，拒絕重複開藥，孰料，他一氣之下，竟撕毀自己病歷、檢傷單，並摔工具盒子、踢椅子。警方獲報到場後，趕緊將阿輝制伏，而阿輝不願說出名字，當場嗆「我叫什麼名字，乾你屁事」、「我絕對把你們都檢舉」，並在坐上警車後吐口水，將右腳抬高放在警車副駕座上，員警請他把腳放下，他竟回「警察不是有牌的流氓」。

對此，阿輝挨告後辯稱，當天服用安眠藥，無法控制個人意識，也自承是因為覺得醫師沒有醫德，警察執法過當，才會出現大鬧、吐口水洩憤等情事。

法官勘驗相關證據後，認為阿輝還能清楚說明狀況，顯然意識清楚、邏輯思路清晰，足見其當時有正常思考能力，再加上員警盤查要求出示證件時，阿輝對答如流，熟知員警會用隨身小電腦查詢資料等情形，最終不採信曾男說詞，依對於醫事人員以強暴之方法，妨害其執行醫療業務，判阿輝2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。


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