火車色男偷摸女學生腿！正義高三妹跺腳制止…怒曝：之前被他摸過

記者陳羿妏／採訪報導

火車驚見色狼！一名就讀高三的盧姓女學生向《ETtoday新聞雲》表示，她今（18日）上午8時許搭乘台鐵區間車往桃園方向途中，目擊一名年約50多歲的男子竟試圖撫摸她旁邊女學生的腿部，讓她相當氣憤，當場跺腳阻止男子行徑。

▲男子於台鐵上偷摸熟睡女學生的腿部，盧女目擊隨即跺腳制止。（圖／當事人授權提供）

盧女提到，先前她搭公車熟睡時，就曾被這名男子偷摸腿部，但她沒有報警；怎料，她今天搭火車，竟再度遇到這名男子，只是男子鎖定的是坐她旁邊、另一名正在熟睡的同校女學生。

盧女還原事發經過提到，當時男子從台鐵湖口站搭上區間車後，就在車內不斷走動，眼光還一直瞄向她身旁的女學生，而男子發現她們旁邊有空位後，隨即上前坐著，但卻是以詭異的側身坐姿坐下，並將手緩緩伸向女學生的腿部，她目擊「這一碰」氣得跺腳，立刻制止男子的行徑。

盧女表示，事後男子被她剁腳的聲音嚇到，立即離開座位，還差點跌倒，不過，她沒有報警或告知站長，僅全程錄影，PO於臉書社團「爆料公社」提醒穿短褲、短裙的女生注意該名男子，並透露男子都在台鐵湖口站上車，楊梅站下車。

▲盧女PO文提醒。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

對此，影片曝光後，網友紛紛留言表示「你最後那一腳好帥喔！」「踩的好。重重的給他踩下去」、「真誇張」、「真的會不悅，我也會這麼做」、「噁心」、「色狼很變態但你的反應超可愛」、「髒東西」。

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