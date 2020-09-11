　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄰家女沒熱水器…人夫假好心借浴室「偷拍下空照」超慘代價曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

蒸氣室,烤箱,游泳,洗澡,泡澡（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子阿德（化名）假好心讓女子甜甜（化名）到他所居住社區的公共浴室洗澡，趁機偷拍她沐浴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿德（化名）知道鄰居女子甜甜經濟狀況較差，家中沒有熱水器，假好心邀她來家中社區的公共浴室洗澡，過程中卻趁機竊錄甜甜更衣過程。2人最終交往成為男女朋友，但後來甜甜提出分手、拒絕再見面，阿德竟為此揚言要將先前竊錄影片公開PO網，嚇得甜甜只好趕緊報警。彰化地院審結判阿德有期徒刑1年8月，民事部分他另須賠償甜甜50萬元。可上訴。

人夫阿德2018年6月初得知甜甜家中沒熱水器，便將自家的門禁卡給她使用，讓甜甜能進入社區公用浴室洗澡，沒想到後來他卻色性大發，趁甜甜入內更衣時，偷偷打開大門竊錄對方上班身僅穿內衣、下半身光溜溜的影像，過程中甜甜完全不知情。

後來，阿德與甜甜交往成為男女朋友，同年7月初某日，他又趁甜甜來自己家前先設置好錄影機，待女友進門後便把她拉上床親吻、愛撫，並將2人親密行為的過程全錄下。

後來甜甜提出分手，表明不願再與男友見面，阿德一氣之下竟把當初竊錄的影片拿出來，恐嚇甜甜若不見面，就要把相關畫面PO上網，嚇得她心生恐懼，只好向警局求助。

刑事部分經審理，阿德被依妨害秘密等罪判處有期徒刑1年8月確定。民事部分法院審理時，阿德坦承是當初失戀打擊過大，一時失慮才做錯事，願意依經濟能力賠償，但一審判決50萬尚屬過高，他現在還有妻小要照顧，月薪3萬多元實在吃不消；案經上訴，台中高分院法官衡量甜甜所受痛苦，認為她求償金額適當，判定阿德須賠償50萬。全案定讞。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
鄰家女沒熱水器…人夫借她浴室洗澡結局超展開
快訊／高雄前鎮冒怪味…測出乙烯！　副市長急衝現場
太好用！　iPhone四大隱藏神技巧必學　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

登門道歉：口罩盒不小心印上台灣優紙　董娘曝「暗黑國家隊」現形關鍵

人夫報備：想念亡母去散心！轉身帶女同事上摩鐵　還向老婆借5萬　

鄰家女沒熱水器…人夫假好心借浴室「偷拍下空照」超慘代價曝

快訊／高雄前鎮乙烯管線外洩！副市長衝現場　封路指揮防止爆炸

精悍小鋼砲VS瑪莎拉蒂！騎士詭切2車道逆撞　正面交鋒結果慘爆

自稱虛擬銀行「娜娜總監」誆投資　主打高獲利...8個月吸2千萬

加油站揩油A到人間胸器！女驚叫...正義哥壓制　狼：手怎會這樣

休旅車「卡位」攤商出這招生意照做！網友狂笑：靈車FU

嫌附近民宿吵！睡醒車遭潑紅漆　警鎖定腳踏車男...動機待查

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

登門道歉：口罩盒不小心印上台灣優紙　董娘曝「暗黑國家隊」現形關鍵

人夫報備：想念亡母去散心！轉身帶女同事上摩鐵　還向老婆借5萬　

鄰家女沒熱水器…人夫假好心借浴室「偷拍下空照」超慘代價曝

快訊／高雄前鎮乙烯管線外洩！副市長衝現場　封路指揮防止爆炸

精悍小鋼砲VS瑪莎拉蒂！騎士詭切2車道逆撞　正面交鋒結果慘爆

自稱虛擬銀行「娜娜總監」誆投資　主打高獲利...8個月吸2千萬

加油站揩油A到人間胸器！女驚叫...正義哥壓制　狼：手怎會這樣

休旅車「卡位」攤商出這招生意照做！網友狂笑：靈車FU

嫌附近民宿吵！睡醒車遭潑紅漆　警鎖定腳踏車男...動機待查

中職／猛威爾對決德保拉　獅象大戰打序出爐

男大生蹲馬桶5分鐘下體一陣劇痛！　抓住1米蛇送醫縫4針

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

先探／中國經濟超英趕美不是夢

「17坪擁三房二衛一陽台」很吃地點　過來人曝1關鍵：實在不值！

21公斤混種犬「長得超老實」　鄰居「6個字貼切形容」網笑翻！

反送中女孩變裸屍「遺體腐化」　香港陪審團裁定：死因存疑！

麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」

不捨老毛孫走路！7旬嬤手拉推車「載牠撿回收」　回頭叮嚀感動網

全聯社團內爆紅好物排行榜Top4！網友推爆「超欠買」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

還有2少女受害！淫保全妻「幫騙警察」也是共犯…3人遭羈押禁見

搭車坐妹男友旁！妒夫氣炸「有摸鳥」逼發毒誓　奪命叩278連發

男友錯匯18億6進戶頭　她查帳傻眼

網友私訊問連千毅假貨退款　真實反應曝光

快訊／高雄岡山死亡車禍！騎士慘死

女直播主一夜情粉絲控撿屍　老闆出庭打臉

更多熱門

相關新聞

白色大油條躺洗手台　享受貴妃浴

白色大油條躺洗手台　享受貴妃浴

完全就是貴婦般的VIP待遇啊！飼主梁茜家裡養了一隻狗生超幸福的法鬥「油條」，有別於大部分的狗狗聽到「洗澡」兩字就立馬逃跑，油條是隻非常喜歡洗澡的狗狗，在牠還小的時候，只要洗完澡就會在洗手台裡面享受貴妃泡泡浴，牠總是四腳朝天躺在裡面，露出一臉爽度滿分的舒服表情，模樣可愛到不行！

自家陽台罵神經病　新竹男被判拘役

自家陽台罵神經病　新竹男被判拘役

功課差遭爸狠打　裸體蹲鄰居家門口

功課差遭爸狠打　裸體蹲鄰居家門口

窗被打開！癡漢貓堅持看奴才洗澡

窗被打開！癡漢貓堅持看奴才洗澡

搞威柴洗澡飆人話碎唸：好了啦！

搞威柴洗澡飆人話碎唸：好了啦！

關鍵字：

洗澡鄰居熱水器下空照偷拍男女朋友竊錄

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面