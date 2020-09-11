鄰家女沒熱水器…人夫假好心借浴室「偷拍下空照」超慘代價曝

▲男子阿德（化名）假好心讓女子甜甜（化名）到他所居住社區的公共浴室洗澡，趁機偷拍她沐浴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿德（化名）知道鄰居女子甜甜經濟狀況較差，家中沒有熱水器，假好心邀她來家中社區的公共浴室洗澡，過程中卻趁機竊錄甜甜更衣過程。2人最終交往成為男女朋友，但後來甜甜提出分手、拒絕再見面，阿德竟為此揚言要將先前竊錄影片公開PO網，嚇得甜甜只好趕緊報警。彰化地院審結判阿德有期徒刑1年8月，民事部分他另須賠償甜甜50萬元。可上訴。

人夫阿德2018年6月初得知甜甜家中沒熱水器，便將自家的門禁卡給她使用，讓甜甜能進入社區公用浴室洗澡，沒想到後來他卻色性大發，趁甜甜入內更衣時，偷偷打開大門竊錄對方上班身僅穿內衣、下半身光溜溜的影像，過程中甜甜完全不知情。

後來，阿德與甜甜交往成為男女朋友，同年7月初某日，他又趁甜甜來自己家前先設置好錄影機，待女友進門後便把她拉上床親吻、愛撫，並將2人親密行為的過程全錄下。

後來甜甜提出分手，表明不願再與男友見面，阿德一氣之下竟把當初竊錄的影片拿出來，恐嚇甜甜若不見面，就要把相關畫面PO上網，嚇得她心生恐懼，只好向警局求助。

刑事部分經審理，阿德被依妨害秘密等罪判處有期徒刑1年8月確定。民事部分法院審理時，阿德坦承是當初失戀打擊過大，一時失慮才做錯事，願意依經濟能力賠償，但一審判決50萬尚屬過高，他現在還有妻小要照顧，月薪3萬多元實在吃不消；案經上訴，台中高分院法官衡量甜甜所受痛苦，認為她求償金額適當，判定阿德須賠償50萬。全案定讞。

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