一天內在飯店嘿咻、停車場車震　她翻臉告男友性侵遭打臉

▲桃園市王姓男子去年5月與女子交往期間，曾在一天內與女友在飯店、車上嘿咻，事後卻遭女友提高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年5月與女友交往期間在中壢區某飯店嘿咻1次，當晚又在車上搞車震，女友還幫其口交，事後女子控告王男強制性交；王男喊冤指稱，2人是男女朋友關係且你情我願，沒有強迫情事，檢方傳喚女子到庭但均未到庭，考量女子與王男在飯店獨處逾12小時，且2人離開飯店共同搭乘電梯，女子並未向外求助，2人Line通訊軟體對話紀錄，發現曾有口角糾紛，但未提及強制性交部分，女子驗傷提告也未查出明顯外傷，因無其他積極證據，桃檢24日偵結予以王男不起訴處分。

檢警調查，32歲女子指控，王姓男子（33歲）在去年5月5日凌晨1時許在中壢區某飯店，違反其意願硬上得逞，暴力相向且強制性交得逞；同日晚間9時許又在新北市某摩鐵旁停車場，在違反其意願下強迫其口交得逞，女子後來到醫院驗傷提告。

王男在桃檢複訊時喊冤否認，當時在飯店發生親密關係是你情我願的，沒有強迫情事，在新北市某摩鐵旁停車場車震則是女友說家裡有親戚要回家，當時他說他想要，女友便主動說幫他口交；桃檢經合法傳喚與連繫社工通知女子到庭說明，但女子均未到庭。

桃檢根據女子在警訊時指證，王男在案發時地有毆打其右臉、用力抓住其雙手腕等行為，強制性交過程亦有壓住女子身體及頸部，並強脫其內褲，女子在過程中並有不斷掙扎反抗，但女子到醫院驗傷診斷書上並無明顯外傷。

另外，檢方根據飯店提供監視畫面，5月4日晚間10時許，女子與王男搭乘電梯進入飯店至5日中午離開飯店時，王男曾獨自外出，但未見女子衝出房門求救或其他異常現象，倘若王男對其強制性交，女子為何不願逃離？還與王男獨處至隔日中午才共同搭乘電梯離去；且案發後，根據2人Line通訊軟體對話紀錄曾有口角糾紛，但均未提及有強制性交有關部分，在罪嫌不足下，王男涉及強制性交罪嫌予以不起訴處分。

►生火了！連我媽都用到發光

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

【更多新聞】

►天兵男空氣槍劫小黃500元 全買遊戲點數...每1元判囚5.84天

►中油工程船擱淺桃園觀音海邊 險撞消波塊...海巡消防救出4船員

►桃園女收「示愛」簡訊帳戶多520元...心驚報警 前男友：想挽回