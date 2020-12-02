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男友揪一起去日本員旅！她開心給15萬換匯遭放鳥…悲慘真相曝

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▲情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲彭姓男子因缺錢花用，竟假意揪女友一起參加公司員工旅遊，趁機騙取她15萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

彭姓男子因缺錢花用，竟假意揪女友一起參加公司員工旅遊，後續在多次以要兌換日幣為由，請女友先墊付款項，前後從她身上詐取15萬餘元，且在目標金額到手後就避不見面。真相曝光後，受害女子氣炸提告，彭男被依詐欺罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

39歲彭男與嚴姓女子為男女朋友，2人交往期間，彭男因缺錢花用，2018年5月初竟偽稱，要女友一起參加公司舉辦的日本員工旅遊，待女方答應後，事隔2日便以需要兌換日幣為由，陸續請她幫忙先墊款。嚴女不疑有他，依當時匯率計算完，前後總計給了男友15萬7500元。

嚴女發現，自從把錢交給男友後，對方就開始以各種理由避不見面，驚覺遭騙，氣憤至警局提告。新北地院審理時經查再得知，原來彭男不僅欺騙嚴女一起參加員工旅遊，他過去還曾向女方要過吃飯、搭車等生活所需的費用。

法官認為，彭男缺錢花用竟不以正當方式獲取所需，還以各種不實理由對女友施用詐術，行為實在不應該，雖然他犯後坦承犯行，但審酌他至今仍未與嚴女達成和解，最後依詐欺取財罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

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