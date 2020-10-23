　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信用卡被盜刷…女報警才知兇手是男友！　他省4176元要入獄3月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲購物,衝動購物,消費,信用卡,皮夾,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）

▲蔡姓男子在未告知女友的情況下，拿她的信用卡繳了自己的手機電話費及有線電視費用。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

蔡姓男子與林姓女子為男女朋友時，蔡男曾拿女友的信用卡繳了自己的手機電話費，以及自己住所的有線電視費用，兩者相加總計4176元。不知情的林女隔月收到信用卡帳單，驚覺有異，速與信用卡公司聯繫並向警方報案，怎料經查才知是男友盜刷，一狀告上法院。士林地院審結判蔡男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案定讞。

蔡男一日初發現自己手機電話費沒繳，遂撥電話至電信公司語音繳款系統，輸入女友信用卡卡號、有效期限及驗證碼等資料，成功繳清2826元；同月26日，他又發現住所有線電視費用1350元尚未繳納，便使用相同手法線上繳款，但過程中完全沒有告知女友。

林女隔月收到信用卡帳單，驚覺有異，馬上與信用卡公司聯繫並報警處理，結果經向上追查她才知，原來盜刷信用卡的人是自己的男友。士林地檢署偵結依詐欺罪起訴蔡男，而據了解，2人已於案發同月底分手。

法庭上，蔡男矢口否認有何偽造私文書及詐欺的犯行，辯稱當時他與林女為情侶關係，信用卡是女友交給他使用的，控訴女友是為了報復分手所以提告，並強調事後相關款項被退回後，他自己都已補繳。

士林地院審理時認為，林女帳單並非只有這兩筆款項與蔡男又有關，倘若女方真的要報復，理當連同其他消費一併指控，對此故不採信蔡男說詞，審結考量他犯後態度不佳，林女不願予以緩刑機會，依詐欺罪及偽造私文書罪各判他有期徒刑2月，合併應執行3月，得易科罰金9萬元。全案定讞。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

老公謹守AA制…2年婚破碎「再提告討聘金、餅錢」　她敗訴淚還錢

情侶開共同戶！她每月交萬元苦存…分手驚30萬消失　貪男友下場曝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
習近平警告美國：中國人是惹不得，惹翻了是不好辦的
南韓32人打流感疫苗暴斃　台灣也進口同廠牌！陳時中回應了
小豬落淚認「3人行染性病」　抓包男友偷吃不想分手：我們3個在
一天20死！南韓32人打流感疫苗後「離奇暴斃」…生產地曝光
放火約妹過夜「遭強拍裸體片」　男友發現被綠…撂人逼道歉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

激戰人妻…她嬌喊「瑜珈無法取代跟你做」！小王自豪：讓你太爽了

陳同佳殺女友逃港…死者母定今日「投案最後期限」　檢等嘸人

桃園毒蟲痛毆2老婦　1死1重傷一度無罪終判13年定讞

信用卡被盜刷…女報警才知兇手是男友！　他省4176元要入獄3月

搭訕正妹被打槍…噁男一路尾隨！飛車「1動作」　讓她嚇到看醫生

砂石車防塵網架勾落電線！駕駛「無感」...馬路險成放電狂龍

超市結帳遇插隊怒嗆「9個字」　台北男罰1萬怨：那是口頭禪

廣告小妹酸賴弘國劈腿又愛約砲　檢發布跨海通緝時效到2033年

高雄男醉躺路邊「30萬勞力士」被摸走　警調監視器雨夜抓賊起贓

2女挑戰谷關七雄唐麻丹山迷航　穿「短褲、涼鞋」勇消急援傻眼

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

激戰人妻…她嬌喊「瑜珈無法取代跟你做」！小王自豪：讓你太爽了

陳同佳殺女友逃港…死者母定今日「投案最後期限」　檢等嘸人

桃園毒蟲痛毆2老婦　1死1重傷一度無罪終判13年定讞

信用卡被盜刷…女報警才知兇手是男友！　他省4176元要入獄3月

搭訕正妹被打槍…噁男一路尾隨！飛車「1動作」　讓她嚇到看醫生

砂石車防塵網架勾落電線！駕駛「無感」...馬路險成放電狂龍

超市結帳遇插隊怒嗆「9個字」　台北男罰1萬怨：那是口頭禪

廣告小妹酸賴弘國劈腿又愛約砲　檢發布跨海通緝時效到2033年

高雄男醉躺路邊「30萬勞力士」被摸走　警調監視器雨夜抓賊起贓

2女挑戰谷關七雄唐麻丹山迷航　穿「短褲、涼鞋」勇消急援傻眼

雲端最前線／台幣直逼28.5彭淮南防線 如何卡位外匯投資？

9萬萊豬報告物超所值？柯文哲酸：找研究生做也差不多這價錢

男友愛上別的男人　她高EQ「三人睡一起」：反正我不適合伴侶生活

激戰人妻…她嬌喊「瑜珈無法取代跟你做」！小王自豪：讓你太爽了

陳同佳殺女友逃港…死者母定今日「投案最後期限」　檢等嘸人

第一次玩玩具！墨西哥浪浪選中玩偶咬著甩　快樂畫面惹心疼

桃園毒蟲痛毆2老婦　1死1重傷一度無罪終判13年定讞

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊實體機顏色

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

看到Selina被燒得面目全非…　任爸「主動求阿中解除婚約」10年前秘辛曝光

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

來做啊！14歲少女約戰…4男猜拳輪番上！

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

陸配來台「隔離14天」變酒店妹　小姑見看板驚呆

詹江村稱「五十肩」否認硬上　四叉貓打臉

女官員裸照案外案！台鐵4官商交保

她戴口罩闖紅燈遭攔查報假個資　無辜女收紅單

竹北派出所「馬尾女警」爆紅！正面照曝光

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

草屯分局PO文：違法就刪！網友灌評論

桃園10少女受害！酒店男「iPhone誘惑」試用

軍人拐8嫩妹拍性片　遭判70.5年

三峽老街違規雙攤欠1050萬罰款不繳

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

更多熱門

相關新聞

女友欠錢堅持「還錢不請客」！他傻：金錢觀差異大

女友欠錢堅持「還錢不請客」！他傻：金錢觀差異大

愛情的世界裡，不同的價值觀往往成為爭執的導火線，一名男網友表示，女友每天早上會拿他的錢去買早餐，晚上回家會買晚餐給女友吃，剛好女友快發薪了，想藉機讓女友「請吃飯」償還之前的飯錢，沒想到卻狠遭對方打槍，他無奈直呼，「發薪日請我吃頓飯慶祝一下錯了嗎？」

手拿菜刀進警所找女友！醉男狂嗆：不然來酒測

手拿菜刀進警所找女友！醉男狂嗆：不然來酒測

男友跟異性過夜　「套套收行李」她崩潰

男友跟異性過夜　「套套收行李」她崩潰

女闖披薩店休息室　搜刮3萬再盜刷信用卡

女闖披薩店休息室　搜刮3萬再盜刷信用卡

棋藝名師身分證P圖...妻被消失年輕12歲騙交往

棋藝名師身分證P圖...妻被消失年輕12歲騙交往

關鍵字：

電話費盜刷 信用卡詐欺情侶男女朋友

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

小豬落淚認「3人行染性病」！抓包男友偷吃

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面