信用卡被盜刷…女報警才知兇手是男友！　他省4176元要入獄3月

▲蔡姓男子在未告知女友的情況下，拿她的信用卡繳了自己的手機電話費及有線電視費用。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

蔡姓男子與林姓女子為男女朋友時，蔡男曾拿女友的信用卡繳了自己的手機電話費，以及自己住所的有線電視費用，兩者相加總計4176元。不知情的林女隔月收到信用卡帳單，驚覺有異，速與信用卡公司聯繫並向警方報案，怎料經查才知是男友盜刷，一狀告上法院。士林地院審結判蔡男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案定讞。

蔡男一日初發現自己手機電話費沒繳，遂撥電話至電信公司語音繳款系統，輸入女友信用卡卡號、有效期限及驗證碼等資料，成功繳清2826元；同月26日，他又發現住所有線電視費用1350元尚未繳納，便使用相同手法線上繳款，但過程中完全沒有告知女友。

林女隔月收到信用卡帳單，驚覺有異，馬上與信用卡公司聯繫並報警處理，結果經向上追查她才知，原來盜刷信用卡的人是自己的男友。士林地檢署偵結依詐欺罪起訴蔡男，而據了解，2人已於案發同月底分手。

法庭上，蔡男矢口否認有何偽造私文書及詐欺的犯行，辯稱當時他與林女為情侶關係，信用卡是女友交給他使用的，控訴女友是為了報復分手所以提告，並強調事後相關款項被退回後，他自己都已補繳。

士林地院審理時認為，林女帳單並非只有這兩筆款項與蔡男又有關，倘若女方真的要報復，理當連同其他消費一併指控，對此故不採信蔡男說詞，審結考量他犯後態度不佳，林女不願予以緩刑機會，依詐欺罪及偽造私文書罪各判他有期徒刑2月，合併應執行3月，得易科罰金9萬元。全案定讞。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►老公謹守AA制…2年婚破碎「再提告討聘金、餅錢」 她敗訴淚還錢

►情侶開共同戶！她每月交萬元苦存…分手驚30萬消失 貪男友下場曝