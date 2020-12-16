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阿嬤騎車撞飛噴3公尺倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」

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▲▼阿嬤騎車撞飛噴3m倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」。（圖／東森新聞）

▲撞飛阿嬤噴3公尺倒地！女下車跪地哭喊。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

南投市發生一起嚴重車禍，49歲鄧姓女子駕駛剛領牌的小貨車，行經中興新村光明路、光明四路口時，與79歲蕭姓女騎士相撞，阿嬤當場噴飛倒地不起，消防救護人員到場時，鄧女跪地不斷磕頭痛哭，並雙手合十唸著「觀世音菩薩，讓她一定要活過來，否則我一生罪孽怎麼活」祈禱神明保佑阿嬤。

事發於15日上午10時許，消防局獲報光明路口發生小貨車、機車事故，趕到場時騎車的阿嬤躺在地上動也不動，駕駛鄧女則雙膝跪下，磕頭大聲哭喊，「南無大慈大悲觀世音菩薩，我願意吃素，麻煩祢救救她…」神情驚慌，口中不斷唸著佛號，自責地說「我撞到她了，嗚嗚嗚，讓她一定要活過來，否則我一生罪孽怎麼活？」

▲▼阿嬤騎車撞飛噴3m倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」。（圖／東森新聞）

▲▼阿嬤騎車撞飛噴3m倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」。（圖／東森新聞）

警方調查，鄧女開著剛領牌的租賃貨車，從監理站往光明路行駛，在閃黃燈路口處與阿嬤相撞，兩人疑似都未注意車前狀況，沒有減速交叉撞擊，劇烈力道讓阿嬤當場噴飛3米，倒地失去生命跡象，機車龍頭撞爛、後照鏡也斷掉，附近民眾都能聽到巨響，從辦公室跑出來查看。

所幸經救護人員及時CPR急救，蕭姓阿嬤送醫後恢復心跳，緊急送進開刀房，因傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察，與死神拔河，雙方肇責則待進一步釐清。

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▼雙方行經路口疑似未注意車況交叉撞擊。（圖／東森新聞）

▲▼阿嬤騎車撞飛噴3m倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」。（圖／東森新聞）

▲▼阿嬤騎車撞飛噴3m倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」。（圖／東森新聞）

▲▼阿嬤騎車撞飛噴3m倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」。（圖／東森新聞）

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