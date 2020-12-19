吃甜湯「貓叼著老鼠走進來」　她嚇：橘X火鍋上演！網反讚好店家

▲原PO吃甜湯，赫見貓叼著老鼠出現！（示意圖／與新聞無關／記者洪菱鞠攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《大學情侶存錢吃火鍋界LV「橘色」慶生 女友褲管掉出老鼠嚇哭》，日前一對情侶嗑鍋，豈料吃到一半，發現一隻老鼠直接從女友褲管跑下來，引發關注。對此，一名人妻也抱怨，最近吃甜湯，卻在店內看到一隻貓咪叼著一隻老鼠出現，文章曝光後，底下網友卻反譏「大驚小怪！」

一名人妻在《我是永和人》餘悸猶存表示，昨（18）日晚上，與老公去吃甜湯，豈料兩人吃到一半，聽到老鼠「吱吱吱」的叫聲，當下原PO有不祥預感閃過，隔不到1分鐘，竟直擊「一隻貓叼著一隻小老鼠跑出來...」

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原PO嚇得花容失色，店員也立即現身，把貓咪抓到後面廚房區，夫妻倆瞪大雙眼互看後，接著互問「你還要吃嗎？」接著兩人有默契逃離，原PO崩潰直言，「沒想到橘X火鍋的事件，差點發生在我們身上...還好那隻貓沒有鬆口，不然老鼠亂竄的話，真的會嚇死我！」

文章曝光後，底下網友也嚇傻回應，「其實我有次突然想吃自助餐，拿餐盒的時候，看到盒上就有老鼠屎，我跟店員說了一下，他們拿餐盒擦掉老鼠屎而已，我只好轉身離開，餐盒我是不敢用了，內心的陰影還蠻大的，之後都不敢再去那家店了」、「真的太噁心了，做餐飲真的是良心事業」、「你不知道廚房內幕更多呢」、「知名連鎖餐飲也都有，年少時曾在各餐飲打工過，均消上千的餐廳廚房也是一堆老鼠」、「即使在乾淨的店都會有老鼠，那你可能哪都不能吃了」。

▲網友反轟，矯枉過正！（圖／翻攝我是永和人）



不過多數網友卻反批原PO大驚小貴，「餐飲店幾乎都有老鼠見怪不怪，店家至少還知道養貓來靠物理方式滅鼠，而不是用鼠板或是藥來殺，還是敢去吃的，個人覺得沒什麼」、「我覺得還好，只要保持乾淨衛生，餐飲業哪裡沒老鼠，家裡都偶爾會有老鼠了，何況是䬸飲業，何必為難人家咧」、「有貓抓老鼠不好嗎？有貓的店，我會去」。

還有網友歪樓，「貓貓說抓到了，可以放心吃了」、「有看到哪種貓嗎？我也想養一隻」、「這隻貓很盡責，有些貓看到還會跳起來，夾著尾巴被追著跑」、「貓貓抓鼠有功，罐罐加倍，這員工太盡責了」、「這個經驗跟橘x火鍋不一樣啦，那隻貓應該要給牠拍拍手」、「這貓不錯，很久沒聽過貓會抓老鼠了」。