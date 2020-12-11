冬天不吃火鍋要吃什麼？聖誕節聚餐首選火鍋店！肉多多推蔬食自助吧不怕你吃就怕你吃不下

▲冬天吃鍋就是真理！肉多多火鍋推出蔬食自助吧，不只肉多多菜更多。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

又到了歲末年終之際，12月最令人期待的節日莫過於節慶氛圍濃厚的聖誕節，三五好友相聚最煩惱的就是「要吃什麼」，選來選去，冷冷的天氣還是吃火鍋最合適，適合多人聚餐、食材選擇豐富、邊煮邊吃好玩又好聊，無論天氣再冷、雨下再大，只要吃火鍋就能馬上感受到暖暖的幸福。

▲肉多多火鍋主打高CP值大份量的肉品專賣店，每到用餐時間都吸引大批人潮排隊候位。

知名火鍋品牌肉多多主打高CP值大份量的肉品專賣店，多種肉類食材及豐富的海鮮品項在在擄獲消費者的心，肉多多更加碼推出蔬食自助吧，多達20種新鮮蔬菜讓你夾好夾滿，來肉多多吃火鍋不只肉多多，還有菜多多、海鮮多多，大口吃肉更要大口吃菜，搭配招牌爆炒湯底，玲琅滿目的食材擺滿桌，不只祭五臟廟更吃出超澎湃的高質感，成為消費者心目中的火鍋聚餐首選。

▲週五晚餐時間從店內排到店外，店員接電話、安排現場客人候位幾乎要忙不過來。

▲過一次生日要吃幾個蛋糕？肉多多的浮誇肉蛋糕給你別出心裁的創意。

▲來肉多多幫朋友慶生的楊小姐表示，這蛋糕根本很浮誇阿！

▲爆炒川府麻辣湯香氣撲鼻，是嗜辣者的首選。

經常人潮爆滿的肉多多，每到用餐時間都會大排長龍，ETtoday週五夜晚直擊肉多多台北中山北店，門口就出現爆滿的排隊候位人潮，店員電話接不完，一邊還要接待現場候位的客人，幾乎快要忙不過來，店內滿桌盛況、陣陣火鍋香氣與熱煙不斷升起，讓人食慾大開。想幫朋友慶生？蛋糕年年買年年吃到膩，帶朋友來肉多多，用浮誇肉蛋糕討壽星歡心，美國雪花牛＋活菌豬層層疊疊鋪成雙層蛋糕，最上面再放一朵鮮肉做成的玫瑰花點綴，充滿少女心的粉嫩感，光看就想流口水！16oz 499元的甜蜜價格讓人超心動，特地來此為好友慶生的楊小姐表示，冬天氣溫低，跟朋友聚餐就想吃火鍋，也因為剛好是好友生日，所以特別來肉多多慶生，別出心裁的浮誇肉蛋糕不只滿足視覺也滿足味覺，還能給朋友不一樣的驚喜，肉多多除了有浮誇肉蛋糕之外，蔬食自助吧吃到飽更令她著迷，夾好夾滿沒在客氣！愛吃辣的她和朋友特地選了「爆炒川府麻辣湯」，秘製料理油與各種辛香料一起爆炒，不僅辣味十足還能選擇辣度，享受大啖麻辣鍋的極致快感。

▲看到這盤「海多多」，不禁讓人心想：「原來我與痛風的距離這麼近。」

▲爆炒蒜頭蛤蜊雞湯口感層次豐富，搭配海鮮超對味。

▲愛吃海鮮的陳先生分享「海多多」物超所值，且蔬食自助吧種類豐富、吃得很過癮。

▲鍋中滿滿的蔬菜、肉品、海鮮，色香味俱全，光用看的就超滿足！

肉多多的海鮮更是令消費者讚不絕口，滿滿一大盤有青龍、大白蝦、草蝦、鮮蚵、小花枝、巴沙魚片、蛤蜊、鯛魚片、干貝、小捲、小白蝦、虱目魚漿，幾近「痛風」程度的份量只要999元，讓來此聚餐的陳先生表示相當划算！愛吃海鮮的陳先生與朋友選擇肉多多聚餐，除了「天冷吃鍋就是真理」之外，蔬食自助吧更是讓他動心的關鍵，蔬菜種類豐富且不斷補充，不怕吃不夠、就怕你吃不下，而海鮮搭配爆炒蒜頭蛤蜊雞湯超對味，炸到金黃色的蒜頭與麻油煸香的薑片，透過秘製料理油結合新鮮蛤蜊、鮮嫩雞腿肉、柴魚高湯，根本是海陸大集合，也是肉多多的熱銷湯品。

聖誕節快到了，決定好要吃什麼了嗎？今年聖誕節，不是在吃火鍋，就是在前往火鍋店的路上，電話拿起來、朋友揪起來，馬上打去火鍋店訂位，聖誕節就是要吃鍋！跟好友一起大口吃肉、大口吃菜，順便交換禮物才過癮。