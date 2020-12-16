肥皂全是齒痕！老鼠「拖到角落品味」竟沒死　網笑：天然ㄟ尚好

▲肥皂上都是老鼠的齒痕。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

垃圾明明都包得很乾淨了，老鼠卻總愛當不速之客！一名男網友發文表示，他用過許多品牌的香皂，「第一次碰到老鼠愛不釋口的肥皂」，老鼠每天晚上都要到他家光顧，甚至還會將肥皂拖到角落大快朵頤，害得他每天早上都要找找肥皂跑到哪去了。這則貼文曝光後，不少網友笑稱，「天然ㄟ尚好」、「你跟老鼠共用一塊肥皂嗎」。

這名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，截至目前為止，他已經用過上百種的肥皂、香皂，但這次使用的，竟受到老鼠的喜愛。原PO無奈透露，老鼠每天晚上都會到他家光顧，甚至還會將肥皂拖到角落細細品味，「而且吃了也沒事」，害得他每天早上都要找找肥皂跑去哪。

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從原PO分享的照片可見，這塊肥皂上確實有著清晰的齒痕，且還被啃掉不少，因此他也好奇詢問，「老鼠愛吃的肥皂是品質好還是不好呢？」被老鼠咬過的肥皂還能使用嗎？

▲不只老鼠，有網友的肥皂還曾被蟑螂咬過。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，不少網友留言回應，「老鼠識貨欸！吃進口貨」、「我家肥皂也曾經被咬過，無言，只能丟掉了」、「買香皂結果買到飼料」、「為何不當誘餌把老鼠抓起來」、「蟑螂也愛吃肥皂」、「沒錯！老鼠真的愛吃肥皂」、「老鼠啃過的肥皂當然不要用！快丟吧」、「丟了！不要用了」、「丟掉吧」。

還有網友推測，「大概是成分毒性較低」、「吃了都不傷身，當然是好」、「可見一定是天然、無香料還是有機的吧！過敏者應該也可用吧」、「肥皂通常都含有動物或植物油脂，老鼠嗅覺很靈敏，所以會吃肥皂」、「老鼠的牙齒需要磨牙，可見這香皂有一定的硬度吸引牠」、「老鼠幫您鑑定過無毒」、「恭喜你買到對身體好的肥皂，代表你的肥皂沒毒物」。

據悉，科學書籍《3分鐘科學小常識》有「老鼠喜歡吃肥皂嗎」的題目，書中解答，老鼠的嗅覺很靈敏，會透過嗅覺判斷東西能不能吃，老鼠之所以會吃肥皂，是因為牠特別喜歡「用椰子油等植物油所製成的肥皂」，並不是所有肥皂都能吸引老鼠，像是用於洗滌、具殺傷力的肥皂，老鼠就完全沒興趣。此外，由於老鼠需要磨牙，所以會找一些特別硬的東西來磨，肥皂就是其中一樣選擇。