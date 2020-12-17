大學情侶存錢吃火鍋界LV「橘色」慶生　女友褲管掉出老鼠嚇哭

▲橘色涮涮屋客單價在1600元起跳。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有「火鍋界LV」美譽的橘色涮涮屋，不少政商名流是常客。一對大學生情侶特別存錢來慶生，沒想到卻出現老鼠跑進女友褲管裡，讓她當場崩潰嚇壞。事發後，業者緊急閉店兩天進行大消毒，也澄清這樣的狀況是第一次，未來會嚴加把關。

當事人王先生向《東森新聞》投訴，在「橘色一館」吃到一半，卻被店員突然要求趕快離開座位，站起來就發現有一隻老鼠直接從女友褲管跑下來，「店員是把牠抓起來，放在白色的盒子裡面。」

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▲▼王先生和女友吃「橘色」慶生，未料竟遇到不速之客老鼠。（圖／東森新聞）

王先生對女友當場崩潰痛哭自責不已，對店員的淡定態度也感到不可思議，質疑店家難道是鼠患經常出沒？他說，「如果我今天是在路上看到，那都覺得還好，但是是去一間我們覺得很高級的用餐地方。而且我女朋友她到現在就是不只是吃火鍋，她連吃飯都已經有一些困難了。」

事發後，店家立刻退款，但王先生認為，火鍋價位不算便宜，大學生好不容易存錢，花了2000多元卻換得這樣的用餐體驗。對此，業者回應，店內每個月都會進行消毒兩次，而這是第一次有老鼠的狀況發生。事發後，店內16日、17日休館兩天，進行全面性再次消毒 ，就是為了要避免類似狀況再次發生。

▲▼王先生出面受訪，並還原當時老鼠鑽進女友褲管的位置。（圖／東森新聞）

業者承認疏失，也緊急將原本客人的訂位取消，或轉往其他分店用餐，也承諾會嚴格把關衛生問題，針對當天店員的態度也做出解釋。橘色餐飲集團公關經理鄭羽喬表示，對於服務生來講也需要當下保持鎮定，他不能自己也很慌張去嚇到客人，但其實這真的是第一次發生這樣的狀況。

橘色火鍋一直低調經營，但政商名流和藝人經常光顧，客單價在1600元起跳，三個分店去年業績破4億元。這次出現不速之客，業者強調，未來勢必會嚴加把關。

▼「橘色一館」休館兩天消毒。（圖／東森新聞）

▼業者在臉書公告休館兩天。（圖／翻攝橘色涮涮屋臉書）

▼橘色涮涮屋客單價在1600元起跳。（圖／資料照／記者黃士原攝）