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【廣編】老酒銀行華麗揭示珍稀威士忌　邀請酒饕歡慶大摩酒廠180週年

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▲▼大摩酒廠,老酒銀行,威士忌,生日,尚格酒業。（圖／大摩酒廠提供）

▲台灣獨家代理尚格酒業盛大舉辦【DALMORE：鎏光奢藏】大摩180週年發表會。

圖、文／大摩酒廠提供

蘇格蘭高地區的「老酒銀行」大摩酒廠在2019年末歡度180歲生日，推出紀念酒──全球限量三瓶的「大摩60年單一麥芽威士忌」，世紀慶生持續到2020年，台灣獨家代理尚格酒業盛大舉辦【DALMORE：鎏光奢藏】大摩180週年發表會，於萬豪酒店首度揭示同為180週年而生的「大摩51年」。慶宴中邀請大摩酒迷們舉杯品酩為大摩180週年而生的全新「雪莉三桶12年」、「大摩20年」、「大摩28年」，為此大摩全系列包裝也全面換尊榮奢華新裝，慶祝大摩威士忌走入下一個180年。

「180週年紀念版：大摩60年單一麥芽威士忌」，由藏於酒窖的兩只雙胞胎「古董級」雪莉桶勾兌而生，宛若相隔一甲子的「重逢」。該紀念酒全球限量三瓶，從2019年至2021年每年推出一瓶。「大摩51年」全球限量51瓶，建議售價5萬5千英鎊（約新台幣220萬），於【DALMORE：鎏光奢藏】大摩180週年慶宴隆重呈現。同樣在大摩180週年慶特別上市的全新系列 — 大摩雪莉臻選系列 「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，有更強烈及豐富層次的雪莉桶風格、酒精濃度更高，堪稱大摩雪莉桶的完美原型。新包裝以更大器的大摩鹿頭標誌為主視覺，銀箔線條勾勒鹿角，盒面磨砂啞光與光滑緞面異材質提升奢華，特別增加辨別真偽標籤，同時可用手機掃描QR Code，輸入法定年齡後可進入大摩官方網頁了解品牌與產品資訊。

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關鍵字：

大摩酒廠老酒銀行威士忌生日尚格酒業

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