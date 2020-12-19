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美更新香港旅遊警示「一國一制」　3種人容易遭《國安法》拘禁

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▲▼香港,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院調整赴港旅遊警示。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

香港情勢持續升高，美國國務院17日更新香港旅遊警示，將香港納入中國底下，並指中國官員曾以涉違反國安法為由，任意審問與拘禁外國商人、前官員或記者，呼籲民眾三思而後行。

多位香港泛民派人士近日遭判刑，引發美方高度關注。美國行政部門7日以破壞香港民主程序為由，一口氣制裁14位中國全國人大常委會副委員長；美國國務院17日也相繼更新香港旅遊警示，提醒美國民眾港府任意執法紀錄，呼籲他們「三思而後行」（reconsider travel）。

根據最新旅遊警示，國務院將香港納入中國底下，並指出中國官員以涉嫌違反國安法為由，任意審問與拘禁在中國的外國人，其中包含企業界人士、前政府官員與西方國家記者等；在中國生活及工作的美國公民，也遭北京脅迫、審問、拘禁與驅逐出境。

國務院也建議民眾，倘若真的遭逮捕或拘禁，要求警方或監獄人員立即通知最近的美國大使館或領事館。

早在9月中，國務院就在旅遊警示中提醒欲前往香港的民眾，中國政府任意執法，包含利用禁止出境（exit ban）手法，在未經正當法律程序下任意及不當拘禁美國與其他國家公民。目的包含迫使相關人士參與中國政府調查、獲得與外國政府談判籌碼等。

國務院當時也示警，港區國安法6月30日上路後，中國在香港單方面並任意行使警察與維安權力；由於該法也涵蓋非香港居民或機構在境外的犯罪行為，公開批評中共的美國公民可能面臨較高被逮捕、拘禁、驅逐或起訴的風險。

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