美國軍火巨頭出手幫助日本　力拚2030隱形戰機服役

▲「洛克希德•馬丁」（Lockheed Martin）公司將正式參與日本隱形戰機的研發工作。圖為日本F-35。



記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省在今年11月宣布，將重啟隱形戰機的研發計畫，並由三菱重工承包相關業務，現在研發F-35隱形戰機的美國軍火巨頭「洛克希德•馬丁」（Lockheed Martin）公司，也將出手協助日本的隱形戰機研發計畫，並且力拚2030年服役。

根據《路透社》報導，防衛省在18日的記者會上宣布，「洛克希德•馬丁」將與隱形戰機計畫的承包商三菱重工合作。其實早在30年前，這兩家公司就曾經合作研發F-2戰機。

日本的新一代戰鬥機預計耗資400億美元（約1.1兆新台幣），將用於取代F-2戰機。「洛克希德•馬丁」曾提出以F-35和F-22戰機為基礎的混合設計方案，但這一提議遭到日本的拒絕，日本轉而採用國內的設計方案。

其他有興趣參與日本FX戰機研發的外商，還有美國波音公司（Boeing）和諾斯羅普•格魯曼（Northrop Grumman）公司，以及英國的BAE系統公司和航空發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce Group plc）。

日方表示，將繼續尋求組與英美等國在F-X項目上的合作，以獲得新技術並降低研發成本。

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