三重蘆洲現神秘「紅背心阿姨」　撿鼠窩垃圾沿路賣！當地人發毛

▲穿著紅背心的阿姨常在三重蘆洲一帶出沒。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人）



記者崔子柔／綜合報導

三重蘆洲地區近日一名「紅背心阿姨」在網路上引起討論，不少人原先以為她是需要幫助的人，上前一看發現她賣的東西幾乎都是過期商品，甚至有人不買還被飆罵。

原PO在臉書社團「我是蘆洲人」發文詢問，大家是否有看過照片裡穿著紅色背心的阿姨，並稱自己在捷運徐匯中學站遇到她，被對方推銷商品。

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原PO一看，阿姨的腳踏車裡兜售著一些分裝的吐司、烤肉醬，看起來像是撿來的東西，一問價格對方還回「隨你出，擬出多阿姨賺多，出少阿姨賺少」，最後他選不出想買的東西，但還是拿了100元給阿姨，並詢問大家阿姨是否是需要社福幫忙的人？

▲原PO在社團發文。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人）



文章一出，就掀起社團網友大肆討論，不少人都說她賣的東西都已經過期，根本是強迫推銷、不買還會被罵，「我家巷口遇過，被她纏上，買了回家吃結果拉肚子」、「她態度很差，跟討錢的一樣，愛心不要被她抹滅了」、「她很紅餒...我在三重工作遇到她，在蘆洲工作也遇到她賣壞掉的東西」、「朋友說她都賣過期的麵包，會騎腳踏車在路上一直喊叫，然後看到路人就強迫推銷，意志力不足會上當的」。

更有人爆出這個阿姨已經在附近出沒6年以上，還親眼看過她翻垃圾出來賣，「之前家裡大掃除清出一堆被老鼠啃壞的東西，沒多久就看到這個阿婆跑來翻，隔天看到她拿出來賣」、「我不敢跟你說，我在三重看她從垃圾袋裡面拿出麵包，然後收集起來，拿去賣」、「曾經看過國中生出於好意跟她買了一包麵包，二個小男生當場就吃了起來後說壞的」。

▼不少碰過她的民眾湧入留言。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人）

