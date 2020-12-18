　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

額溫槍VS.改造槍！無間道經典對峙場景重現　搶銀行也要量體溫？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼改造槍VS.額溫槍，防搶演練中歹徒行搶銀行前還乖乖量額溫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲改造槍VS.額溫槍，防搶演練中歹徒行搶銀行前還乖乖量額溫。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

不用動，搶劫！18日上午歹徒持槍衝進農會，沒想到保全第一時間也持槍反擊大喊：「你才不要動！」仔細一看才發現保全拿的是額溫槍，歹徒還乖乖量完額溫才繼續行搶；聽起來難以置信的劇情，就發生在新北市三重農會三民分行，此次三重警分局的防搶演練搭配時事哏，防搶與防疫並重，演練過程中逼真又不失莞爾劇情，果然成功吸引大家眼球，達到極佳的宣導效果。

由於新冠肺炎(Covid 19)病毒仍在世界各地持續肆虐，我國政府亦宣布執行第二階段秋冬專案防疫工作，三重分局在此次防搶演練劇本中，特別結合了防疫哏，致敬電影「無間道」中，梁朝偉拿槍指著劉德華額頭的經典鏡頭，改編成高大搶匪持改造手槍和保全大叔持額溫槍對峙，強弱對比下演示了後疫情時代日常生活的不便與無奈，堪稱一絕。

三重分局亦運用此次演練機會，結合轄內金融機構一同參與操演，並有效運用機動組合警力及「快速打擊犯罪特警隊」，想定轄內如發生跨轄犯罪之重大刑事案件時，能有效發揮勤務指揮管制功能，結合鄰近分局警力實施口袋戰術，運用攔截圍捕策略，及時追緝圍捕歹徒棄械投降落網，迅速破案，以達嚇阻不法歹徒趁年關行搶金融機構之效益。

警方表示，透過此次實警演練，除了使員警在面對突發重大刑案時，能立即反應，也提高金融機構之警覺性，同時藉由演練過程向民眾展現警方打擊犯罪的決心及能力。同時也呼籲民眾存提大量現金時，警方有提供護鈔服務，也歡迎有需要的民眾及公司行號向警方申請。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

▼巡佐假扮搶匪脫稿演出。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼改造槍VS.額溫槍，防搶演練中歹徒行搶銀行前還乖乖量額溫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方實施攔截圍捕以及心戰喊話，讓歹徒棄械投降。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼改造槍VS.額溫槍，防搶演練中歹徒行搶銀行前還乖乖量額溫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼改造槍VS.額溫槍，防搶演練中歹徒行搶銀行前還乖乖量額溫。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
陳建州震怒開嗆！　「連單純自慰影片都不敢講」
吃一碗就爆鈉！　20款泡麵「驚人熱量」排行出爐
台籍女機師確診發病前14天在國內　感染源可能在台灣
快訊／賞金50萬給獵人了！　家屬拿出「紅包」鞠躬感謝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「5萬隻蜜蜂失竊」！小偷竟是隔壁農民…他喊：要替絲瓜授粉

千年石壁被刻名字、髒話！「彰化一線天秘境」即日起封閉

額溫槍VS.改造槍！無間道經典對峙場景重現　搶銀行也要量體溫？

桃園女遇戰爭英雄跨國戀　警一通電話「愛情人間蒸發」：省10萬

中油工作船遭3漁船「下網阻路」逼退　漁民：捕漁區漁網常被絞壞

苗栗砍人案情逆轉！男討「10萬走路工」爆衝突　慘被4惡煞砍成重傷

火車色男偷摸女學生腿！正義高三妹跺腳制止…怒曝：之前被他摸過

賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝

快訊／北市老店「世運食品」起火！民眾嚇壞　警消緊急出動32人

魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

高雄「5萬隻蜜蜂失竊」！小偷竟是隔壁農民…他喊：要替絲瓜授粉

千年石壁被刻名字、髒話！「彰化一線天秘境」即日起封閉

額溫槍VS.改造槍！無間道經典對峙場景重現　搶銀行也要量體溫？

桃園女遇戰爭英雄跨國戀　警一通電話「愛情人間蒸發」：省10萬

中油工作船遭3漁船「下網阻路」逼退　漁民：捕漁區漁網常被絞壞

苗栗砍人案情逆轉！男討「10萬走路工」爆衝突　慘被4惡煞砍成重傷

火車色男偷摸女學生腿！正義高三妹跺腳制止…怒曝：之前被他摸過

賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝

快訊／北市老店「世運食品」起火！民眾嚇壞　警消緊急出動32人

魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

李佳穎瀏海越來越短！ 「眉上3公分」新髮型萌炸：豬哥亮

印度無良夫賭輸逼妻子跟贏家嘿咻　妻拒絕遭潑硫酸！

可續麥飯、味噌湯！新竹老宅裡的日式定食店　激推外酥內軟炸雞柳

祉呼錄影「防護罩＋全身消毒」防疫　韓網讚爆：看得出真想活下去

丫頭曝飲料店被某藝人「白喝1年」　每次都不付錢還嗆：我是誰？

太暗、過曝都能救！攝影師實測 Apple ProRAW 大讚：太厲害

中職退役球員棒球賽　洪騰勝先發、洪一中蹲捕

容器打不開怎辦？　研究：野生袋鼠也能「透過眼神」向人類求助

先探／2021年回不去的改變

偶要出去～雪橇犬「兩段式尖叫」逼爸開門　網拳頭硬：差點虐狗

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

年度山難創新高！他們都撐過1個月

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

南投父母打死猥褻男　籌不出保釋金

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

更多熱門

相關新聞

國人團結防疫　蔡英文宣布報稅好康

國人團結防疫　蔡英文宣布報稅好康

財政部16日公告109年度每人基本生活所需的費用金額為18.2萬元，比去年的17.5萬，增加7000元，為「歷年來最大調幅」。對此，總統蔡英文表示，這些都多虧國人團結防疫，因此決定把經濟成果回饋給民眾，明年報稅時平均每戶減稅將近4700元。

2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送

2021台南耶誕跨年系列主視覺口罩限量送

新案重視「房」疫力　買不了新房怎麼辦？中古屋一招抗疫

新案重視「房」疫力　買不了新房怎麼辦？中古屋一招抗疫

北市跨年晚會不排除「改線上」現場不開放

北市跨年晚會不排除「改線上」現場不開放

三重3房2廳「租8000」被朋友嫌！網暴動：我跟你租

三重3房2廳「租8000」被朋友嫌！網暴動：我跟你租

關鍵字：

無間道三重防搶演練農會防疫

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面