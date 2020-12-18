額溫槍VS.改造槍！無間道經典對峙場景重現　搶銀行也要量體溫？

▲改造槍VS.額溫槍，防搶演練中歹徒行搶銀行前還乖乖量額溫。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

不用動，搶劫！18日上午歹徒持槍衝進農會，沒想到保全第一時間也持槍反擊大喊：「你才不要動！」仔細一看才發現保全拿的是額溫槍，歹徒還乖乖量完額溫才繼續行搶；聽起來難以置信的劇情，就發生在新北市三重農會三民分行，此次三重警分局的防搶演練搭配時事哏，防搶與防疫並重，演練過程中逼真又不失莞爾劇情，果然成功吸引大家眼球，達到極佳的宣導效果。

由於新冠肺炎(Covid 19)病毒仍在世界各地持續肆虐，我國政府亦宣布執行第二階段秋冬專案防疫工作，三重分局在此次防搶演練劇本中，特別結合了防疫哏，致敬電影「無間道」中，梁朝偉拿槍指著劉德華額頭的經典鏡頭，改編成高大搶匪持改造手槍和保全大叔持額溫槍對峙，強弱對比下演示了後疫情時代日常生活的不便與無奈，堪稱一絕。

三重分局亦運用此次演練機會，結合轄內金融機構一同參與操演，並有效運用機動組合警力及「快速打擊犯罪特警隊」，想定轄內如發生跨轄犯罪之重大刑事案件時，能有效發揮勤務指揮管制功能，結合鄰近分局警力實施口袋戰術，運用攔截圍捕策略，及時追緝圍捕歹徒棄械投降落網，迅速破案，以達嚇阻不法歹徒趁年關行搶金融機構之效益。

警方表示，透過此次實警演練，除了使員警在面對突發重大刑案時，能立即反應，也提高金融機構之警覺性，同時藉由演練過程向民眾展現警方打擊犯罪的決心及能力。同時也呼籲民眾存提大量現金時，警方有提供護鈔服務，也歡迎有需要的民眾及公司行號向警方申請。

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▼巡佐假扮搶匪脫稿演出。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方實施攔截圍捕以及心戰喊話，讓歹徒棄械投降。（圖／記者陳豐德翻攝）

