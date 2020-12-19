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力挺更生人獄後重生！王令麟曾為媒體訓練班、玉山砂畫推手

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王令麟暖為更生人復歸社會鋪路 推動銅雕公益勸募轉動善循環。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼法務部長蔡清祥東森購物銅雕義賣，東森購物銅雕義賣，王令麟，蔡清祥 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟(左2)推動東森購物舉辦「銅聲若響　愛與重生」義賣台北監獄受刑人銅雕創作，法務部長蔡清祥(中)與台灣高檢署檢察長邢泰釗(右3)皆出席響應活動美意。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

東森慈善基金會董事長王令麟近期推動台北監獄知名銅雕藝術班作品，18日登上東森購物以「銅聲若響　愛與重生」為主題公益勸募，引發各界關注。事實上王令麟過去曾入監服刑3年，深知受刑人及更生人處境維艱，期間大力推動媒體訓練班、世界最大砂畫為受刑人開拓新機；出獄後王令麟兢兢業業東山再起，已然成為最成功的更生人企業家，因此決心推動更生人銷售平台，實際幫助更生人重新融入社會，作為穩定社會的正向力量。

▲▼王令麟專訪，總裁專訪，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟不捨受刑人處境維艱，曾以媒體企業經營者的角度向典獄長戴壽南及矯正署長吳憲璋成功提議推動媒體訓練班。

曾四進四出監獄累積長達3年的王令麟，回憶起獄中生活仍為受刑人感到不捨，他認為在獄中除了思想教化之外，長達10數個小時努力作業的受刑人，理應有更高的產值，「典獄長告訴我，全國矯正署一年所販賣的受刑人產品，6萬多人也不過產出4億的產品，我說如果以企業經營者的角度看，這6萬人的產值應該多一個0，如果4億能夠變40億，每個受刑人累積一筆收入，不再成為家人的負擔，他出去還有機會做點小生意，就不容易再犯。」

當時王令麟想到媒體業很多後製剪輯大缺工，可以外包給受刑人，一方面可以學習一技之長，另一方面可賺取應有的報酬創造三贏，他把這個想法告訴當時的典獄長戴壽南及矯正署長吳憲璋都獲得認同與支持，因此引薦東森、中天及年代電視台董事長與典獄長交流洽談後，再透過協進會陸續推動新媒體訓練班，當時光報名人數就有150幾個，最後通過檢試可進行電視節目後製的大概也有5、60位。

▲▼王令麟專訪，總裁專訪，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟在獄中鼓勵「阿凱」進修讀經班，至今仍頻繁交流讀經心得。

當時一位叫「阿凱」的孩子，因毒品累犯而被判重刑，得知開辦媒體訓練班甚至要拍攝微電影，便主動報名想參與演出一個角色，影片後來還得了獎，讓獄中的孩子們有很多好的迴響，可惜後來因為各種因素訓練班停擺；王令麟出獄後曾鼓勵阿凱進修聖經班，因此至今他幾乎每兩周就會寫信給王令麟分享讀經心得，讓王令麟相當感動，更堅定想幫助受刑人培養一技之長，成為穩定人生的力量，才有機會獄後重生建立正向循環。

▲▼高雄圓山飯店玉山砂畫。（圖／資料照）

▲王令麟在服刑期間即大力促成北監玉山砂畫掛上高雄圓山飯店。（圖／資料照）

另外，王令麟也注意到砂畫班的受刑人有出色的創作能力，因而催生出世界最大的砂畫作品，「受刑人中有很多才藝班，其中砂畫班中的一位簡老師，他的專業技術大受典獄長支持與肯定，只可惜缺乏行銷管道，所以作品都是管理人員一、兩千元認購走，我覺得很可惜，當時我建議乾脆來做一個全世界最大的吧，因此砂畫班創作了一幅台灣的玉山砂畫，現在高掛在高雄圓山飯店，我記得典禮當天，典獄長戴壽南、圓山飯店董事長都到場，讓受刑人孩子們都很開心，如今那裡也成為觀光打卡點，我希望受刑人這麼好的作品都能透過適當的行銷賣出，這樣對獄方的收入也好或對受刑人都有很大的助益。」

服刑完畢後，當時更生保護會的邢泰釗董事長曾邀請王令麟前往新店勒戒所輔導受刑人，「我去只有一個目的，告訴他們：只要自己肯努力，永遠不要放棄！你的家人都是愛你們的，只要你自己悔改努力，社會是可以接受你們的。」

▲繼「銅聲若響　愛與重生」義賣獲關注後，王令麟(左1)預告未來將推動更生人銷售平台。

王令麟至今仍保有「以更生人幫助更生人」的初心，持續關懷更生人的就業需求，他預告：「將來東森一定會比照東森農場，再開放一個新的平台，讓所有的受刑人、更生人產品在這邊得以銷售，我們會像幫助農民一樣，做公益絕對不賺錢，持續幫助他們增加收入、改善生活。」

因入獄而找到信仰的王令麟感性地表示：「從信仰的角度，好人、壞人是上帝決定的，只是環境造成他們所犯的錯誤，我認為受刑人只不過是穿著囚服的國民，我們要給他們更多的機會，不要因為少數一兩件的犯罪行為，而讓我們對他們產生誤解，當社會給受刑人更多愛心與包容空間，社會才更祥和」，他惦記當初家人、朋友對他的關懷，希望集結大眾的愛化為更生人賦歸社會的一把助力，再次活出精采人生。


更生人助更生人！王令麟：銅雕公益只是開始  更生人翻身才對社會有益。(採訪／記者曾雅玲；撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

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