巧手將珊瑚變鳳凰！甜姐兒歌后王孟麗辦個展　80件作品盈餘做公益

▲「甜姐兒歌后」王孟麗今日舉辦她「Alyssa珊瑚彩寶風情」個展。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

揮別過去的演藝生涯，群星會時代的「甜姐兒歌后」王孟麗，現在是公認的「珊瑚彩寶藝創家」。王孟麗以ALYSSA為名，打造了自己的珊瑚飾品品牌，運用一件件小塊的珊瑚，化為神奇藝術品。距離上次辦展已有7年之久，這次「Alyssa珊瑚彩寶風情」展出王孟麗80件作品，同步於現場展售，所得盈餘將捐做雲林斗南高中、奧委會運動選手的公益用途。

回憶起第一次接觸珊瑚，王孟麗開心地表示，當時是民國102年，真的是無心插柳，她一見到珊瑚就深深被吸引了，看到珊瑚的樣貌，她認為是維納斯婀娜多姿的身影，她發掘了旁人看不出的珊瑚之美。王孟麗也透露，自己常常與雕工師討論一項作品來來回回數十次，雕工師到最後都說完成她一件作品所耗費的時間，可以做別人的作品10幾件，但也因為王孟麗對於作品的執著及細膩，讓她的作品件件是好作。

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談到印象最深刻的作品，王孟麗表示，是自己的首作「粉紅鳳凰」，當時她端詳著這塊粉紅珊瑚許久，靈機一動認為「她就是隻鳳凰」，在她的巧手下，一塊珊瑚就變為展翅飛翔的鳳凰創作。

▼王孟麗第一件作品「粉紅鳳凰」 。（圖／記者宋良義攝）

▲▼王孟麗將珊瑚製作成耳環，ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳試戴。（圖／記者宋良義攝）

王孟麗給人的印象不只是長得漂亮，人美心也美的她長期做公益，繼5年前在台北101的珊瑚夢幻花園首展之後，她這次舉辦ALYSSA珊瑚美寶風情展，更同步於現場展售，將所得盈餘將捐給雲林斗南高中、奧委會運動選手的公益用途。

▲王孟麗身穿自己設計的珊瑚項鍊、耳環、戒指。（圖／記者宋良義攝）

王孟麗說，回憶起有一次看新聞，發現自己的母校有些學生特別辛苦，因此決定將這次的盈餘捐給母校。另外，也因近年接觸運動，她決定將另一部份盈餘捐贈給運動選手。

對於未來，王孟麗指出，除了期許自己為人善心善念、健康正向之外，希望未來每2、3年就能舉辦一個展覽，並持續做公益，希望可以藉由自己的力量幫助更多人。





▲王孟麗（左）個展「Alyssa珊瑚彩寶風情」今日展開，藝人白嘉莉（右）出席盛會。（圖／記者宋良義攝）

▲「甜姐兒歌后」王孟麗期待未來每2、3年就能舉辦一個展覽，並持續做公益，希望可以藉由自己的力量幫助更多人。（圖／記者宋良義攝）

王孟麗個展「Alyssa珊瑚彩寶風情」：

時間：2020/12/11-13 每日下午兩點到六點

地點：台北市八德路三段76號（北寧路口） 阿樹國際旅店4樓展示大廳