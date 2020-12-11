　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

巧手將珊瑚變鳳凰！甜姐兒歌后王孟麗辦個展　80件作品盈餘做公益

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼群星會時代的「甜姐兒歌后」王孟麗，現在是公認的「珊瑚彩寶藝創家」。（圖／記者宋良義攝）

▲「甜姐兒歌后」王孟麗今日舉辦她「Alyssa珊瑚彩寶風情」個展。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

揮別過去的演藝生涯，群星會時代的「甜姐兒歌后」王孟麗，現在是公認的「珊瑚彩寶藝創家」。王孟麗以ALYSSA為名，打造了自己的珊瑚飾品品牌，運用一件件小塊的珊瑚，化為神奇藝術品。距離上次辦展已有7年之久，這次「Alyssa珊瑚彩寶風情」展出王孟麗80件作品，同步於現場展售，所得盈餘將捐做雲林斗南高中、奧委會運動選手的公益用途。

回憶起第一次接觸珊瑚，王孟麗開心地表示，當時是民國102年，真的是無心插柳，她一見到珊瑚就深深被吸引了，看到珊瑚的樣貌，她認為是維納斯婀娜多姿的身影，她發掘了旁人看不出的珊瑚之美。王孟麗也透露，自己常常與雕工師討論一項作品來來回回數十次，雕工師到最後都說完成她一件作品所耗費的時間，可以做別人的作品10幾件，但也因為王孟麗對於作品的執著及細膩，讓她的作品件件是好作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到印象最深刻的作品，王孟麗表示，是自己的首作「粉紅鳳凰」，當時她端詳著這塊粉紅珊瑚許久，靈機一動認為「她就是隻鳳凰」，在她的巧手下，一塊珊瑚就變為展翅飛翔的鳳凰創作。

▼王孟麗第一件作品「粉紅鳳凰」 。（圖／記者宋良義攝）

▲▼ 王孟麗第一件作品「粉紅鳳凰」 。（圖／記者宋良義攝）

▲▼群星會時代的「甜姐兒歌后」王孟麗，現在是公認的「珊瑚彩寶藝創家」。（圖／記者宋良義攝）

▲▼王孟麗將珊瑚製作成耳環，ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳試戴。（圖／記者宋良義攝）

▲▼ 邱執董指派公益珊瑚珠寶展。（圖／記者宋良義攝）

王孟麗給人的印象不只是長得漂亮，人美心也美的她長期做公益，繼5年前在台北101的珊瑚夢幻花園首展之後，她這次舉辦ALYSSA珊瑚美寶風情展，更同步於現場展售，將所得盈餘將捐給雲林斗南高中、奧委會運動選手的公益用途。

▲▼ 邱執董指派公益珊瑚珠寶展。（圖／記者宋良義攝）

▲王孟麗身穿自己設計的珊瑚項鍊、耳環、戒指。（圖／記者宋良義攝）

王孟麗說，回憶起有一次看新聞，發現自己的母校有些學生特別辛苦，因此決定將這次的盈餘捐給母校。另外，也因近年接觸運動，她決定將另一部份盈餘捐贈給運動選手。

對於未來，王孟麗指出，除了期許自己為人善心善念、健康正向之外，希望未來每2、3年就能舉辦一個展覽，並持續做公益，希望可以藉由自己的力量幫助更多人。

▲▼群星會時代的「甜姐兒歌后」王孟麗，現在是公認的「珊瑚彩寶藝創家」。（圖／記者宋良義攝）

▲王孟麗（左）個展「Alyssa珊瑚彩寶風情」今日展開，藝人白嘉莉（右）出席盛會。（圖／記者宋良義攝）

▲▼群星會時代的「甜姐兒歌后」王孟麗，現在是公認的「珊瑚彩寶藝創家」。（圖／記者宋良義攝）

▲「甜姐兒歌后」王孟麗期待未來每2、3年就能舉辦一個展覽，並持續做公益，希望可以藉由自己的力量幫助更多人。（圖／記者宋良義攝）

王孟麗個展「Alyssa珊瑚彩寶風情」：
時間：2020/12/11-13 每日下午兩點到六點
地點：台北市八德路三段76號（北寧路口） 阿樹國際旅店4樓展示大廳

ET快訊
外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了
6.7強震「8縣市」手機警報沒響...變邊緣人　氣象局揭原因
國際名導《聖殤》金基德染疫身亡
竹北逃脫犯「強占人妻」！　綠帽男求歸還老婆...慘被槍抵頭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新加坡解除台灣入境限制「可免隔離」指揮中心：返國仍須檢疫14天

這個世界永遠都有偏見…王小棣挺「無碼世界」溫柔發聲：所以我們才要努力面對

6.7強震突襲！「8縣市」手機警報沒響...變邊緣人　氣象局揭原因

史上最大陣容《火焰之舞》15日登場　王惠美：世界級的震撼！

退休後最怕什麼事？女兒發現了「媽媽的孤獨」…送了一群朋友給她

巧手將珊瑚變鳳凰！甜姐兒歌后王孟麗辦個展　80件作品盈餘做公益

人妻心急跨坐！丈夫絕望慘叫…下秒變「紫黑茄子」：折成Z字型

教育部第16屆技職之光　崑大機能所博士班高賦沅榮獲證照達人

台北市有線電視110年收視費上限A組調降5元　北都490最便宜

外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

新加坡解除台灣入境限制「可免隔離」指揮中心：返國仍須檢疫14天

這個世界永遠都有偏見…王小棣挺「無碼世界」溫柔發聲：所以我們才要努力面對

6.7強震突襲！「8縣市」手機警報沒響...變邊緣人　氣象局揭原因

史上最大陣容《火焰之舞》15日登場　王惠美：世界級的震撼！

退休後最怕什麼事？女兒發現了「媽媽的孤獨」…送了一群朋友給她

巧手將珊瑚變鳳凰！甜姐兒歌后王孟麗辦個展　80件作品盈餘做公益

人妻心急跨坐！丈夫絕望慘叫…下秒變「紫黑茄子」：折成Z字型

教育部第16屆技職之光　崑大機能所博士班高賦沅榮獲證照達人

台北市有線電視110年收視費上限A組調降5元　北都490最便宜

外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了

戶外玩家必備的加州海灘號！福斯商旅T6.1露營車229.8萬元起開賣

中職／葉總看好沉穩特質　黃亦志轉戰味全龍當教練

「新感覺」戀愛解謎手遊《Doubt~說謊的男人是誰？》　事前登錄活動開跑中

《星空精靈Online》聖誕節改版上線　新增收藏系統、角色能力再升級

踏上專屬夢幻秘境　《精靈之境》台港澳搶先上市

熱狗地震當下最擔心「家中收藏品」　12歲兒超潮：破百雙鞋等他穿

《絕地求生》生存賽季10降臨！全新PvPvE地圖「Haven」16日正式更新

世界先進業績好發大紅包！台、星員工一人1.5萬元獎金

《天堂Ｒ》新職業「黃金槍騎」正式上線　 技能影片、跨服競賽活動同步釋出

PC遊戲日日送！Epic Games舉辦假期特賣會再度登場　17日起瘋狂連送15款遊戲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

驚天一搖！台中百億富豪22F聚會秒散　餐桌成亮點

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

教室天花板震垮　線路全扯下

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

鄉民經歷921曝「1關鍵」：這之前都不跑

鄭明典臉書　全台網友回報災情

更多熱門

相關新聞

台塑推動塑膠回收理念　玩具行動車全台跑透透響應環保做愛心

台塑推動塑膠回收理念　玩具行動車全台跑透透響應環保做愛心

台塑企業今（11）日指出，為了推動循環經濟及塑膠回收專案，特別舉辦「玩具環島，讓愛圍繞」的活動，透過行動玩具車環島串聯台塑企業各地六個單位一起送愛心，將玩具基地回收而來的二手玩具偕同企業在地單位送至社福團體。

安麗希望工場　金援挺夢想家

安麗希望工場　金援挺夢想家

分享愛百代傳承　利百代捐贈文具

分享愛百代傳承　利百代捐贈文具

列王的紛爭投愛偏鄉

列王的紛爭投愛偏鄉

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

關鍵字：

珊瑚鳳凰王孟麗公益

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面