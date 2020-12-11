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宥勝、陳彥博追夢故事揭密！安麗希望工場慈善基金會金援挺夢想家

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▲▼安麗希望工場慈善基金會,夢想,追夢,宥勝,陳彥博。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

▲安麗希望工場慈善基金會 2020「小夢想．大志氣」追夢計畫徵選圓滿成功，分別由彰化水尾國小、屏東賽嘉國小、北醫大楓杏醫學服務隊、逆風劇團及彤鳥社。

圖、文／安麗希望工場慈善基金會提供

安麗希望工場慈善基金會自2013年開始，每年都舉辦「小夢想‧大志氣」的追夢計畫徵選，每個獲獎團體可獲得150萬元追夢基金完成夢想，今年邁向第8年，首度舉辦追夢計畫頒獎暨追夢派對，並在臉書粉絲團直播。派對上，夢想實踐家宥勝告訴追夢團體：「夢想讓我能夠做自己真正想做的事，這個過程和期待感是我最開心的事。」四大極地超馬世界總冠軍陳彥博說，「長大後發現自己真實的夢想是跑步，沒想到成了跑步冒險家，「勇敢出發再出發，去做自己熱愛的事情，一定會找到自己人生的方向。」現場，主持人莎莎也對入選的10個追夢團體頻頻地加油打氣。

安麗希望工場今年獲得追夢基金的五個團體有，希望藉由無人機隊，空拍台灣最長河川濁水溪的彰化水尾國小；期望能夠拚出自己的排球新天地，挑戰極限回饋社會的屏東賽嘉國小；要到澎湖菊島服務，鼓勵孩子行醫夢想的北醫大楓杏醫學服務隊；透過戲劇讓非行少年也能飛行的逆風劇團；視力受限的老師勇敢到偏鄉鼓勵孩子的彤鳥社企公司。而安麗希望工場慈善基金會為了鼓勵未入選的追夢團體堅持夢想，特別頒發了每個團體20萬元的追夢鼓勵金。基金會張明德董事長表示：「每一個夢想都是內心力量的延伸，基金會會努力募款來幫助更多有夢的人追夢！」

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