頂新和德助好牧人協會　搶救每年150公噸過剩食材

▲志工人員獨老送餐服務。（圖／社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會提供）

生活中心／綜合報導

台灣基督教好牧人全人關顧協會在台中成立 「糧膳坊」食物銀行，收取大量由善心人士所捐贈滯銷的蔬菜、NG醜蔬果，這些新鮮食材若未即時送到受助戶手上，將造成食物的二次浪費！去年協會獲頂新和德文教基金會「食公益」捐助計畫補助，目前正在建置「物資入庫數位系統」，未來將可發揮即時且穩定的物資分配，預計每年可搶救超過150公噸食材，實踐惜食續食的精神。

比起乾貨類食物，食物銀行的新鮮食材發放過程更需掌握有效日期與存放狀況，食物在完成分類和清點後，協會將食物分配給社區內需要的老人。而為了避免短效期食物腐壞，好牧人全人關顧協會創辦人王世欽開辦了「惜食廚房」，將食材直接烹煮成料理，讓剩食變成一道道美味健康的菜餚，提供給低收入社區長者溫熱的餐食，避免食物浪費。

▲志工人員進行剩食整理。（圖／社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會提供）

60歲的劉伯伯獨居在家，雙腳行走不方便，志工每天送餐到他家；有一年過年的晚上，志工送餐時發現劉伯伯跌在地上血流滿面，趕緊聯繫救護車，幸送醫後無大礙。好牧人全人關顧協會不只照顧長輩們的飲食健康狀況，還進一步了解及關懷長輩們的日常生活，協會送餐全年無休，服務台中20多個社區據點，受惠總人數逾 30萬。

▲工人員載運物資至協會入庫管理。（圖／社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會提供）

食公益捐助計畫今年邁入第九屆，徵件主題持續以「食」領域為核心進行，盼透過捐助及培訓計畫，陪伴全台公益團體創新成長與茁壯。徵選時間即日起至2023年7月31日止，相關徵件資訊請洽官網：https://reurl.cc/qk7n2g

▲關懷劉伯伯生活起居。（圖／社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會提供）