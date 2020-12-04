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法務部攜手東森為更生人銅雕作品公益勸募　王令麟：同為更生人，盼大眾給予支持

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▲▼東森購物銅雕義賣，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲法務部與更生保護會偕東森慈善基金會，首度到東森購物公益勸募「北監銅雕班」的銅雕作品，左起為東森慈善基金會暨東森購物董事長王令麟、法務部保護司司長黃玉垣、高檢署檢察長暨更保會董事長邢泰釗、國寶級銅雕藝術家吳宗霖、台北地檢署檢察長周章欽、更生保護協會主委林炳耀。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為助更生人復歸社會，法務部與更生保護會偕東森慈善基金會，4日到東森購物進行「銅聲若響 愛與重生」特別節目錄影，力薦6件總值近70萬元由北監銅雕班學員親手創作的銅雕作品，這也是北監銅雕班作品首度到購物台進行公益勸募，收入扣除必要支出後，將專款專用，來幫助協助戒毒者的安置機構、犯罪被害人、弱勢團體。

法務部推廣「一監所一特色」多年，藉由監獄中開設的技能班與技藝班，教導收容人學得一技之長，讓他們出監後能靠雙手養活自己，不因經濟問題而再度犯罪。此次法務部與更生保護會主辦的銅雕作品公益勸募，精心挑選獲國寶銅雕藝術家吳宗霖親自教導的北監銅雕班學員作品，包括：《承諾》、《一步一腳印》、《三面》、《垂枝》、《沉思》、《堅忍梅花》共6件，總價值高達68萬5千元，所有作品將透過東森購物台進行電視公益勸募，預計於12月中旬在東森購物CH47頻道開賣。

▲▼東森購物銅雕義賣 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物銅雕義賣，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物台「銅聲若響 愛與重生」特別節目，預計於12月中旬在東森購物CH47頻道播出，可欣賞到北監銅雕班學員創作的銅雕作品。

▲▼東森購物銅雕義賣，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲更生保護協會主委林炳耀（左2）當場認購作品《承諾》率先力挺。

正值歲末，為呼籲大眾一起做公益，東森慈善基金會暨東森購物董事長王令麟、台灣更生保護會董事長邢泰釗、更生保護會臺北分會榮譽主任委員周章欽、主任委員林炳耀及銅雕大師吳宗霖等人，特地到攝影棚錄製特別節目推廣銅雕創作，其中，林炳耀不僅當場認購《承諾》力挺，王令麟更是加碼買就送50%東森幣，更生保護會則再贈由更生人製作的耶誕限定「25小時」咖啡禮盒2組，盼民眾踴躍訂購給予支持，也藉此提升更生人自信。

邢泰釗說，監所「同學」的內心其實很徬徨，曾經更有人向他透露心聲表示，「走出監獄後，才知道人生是如此蒼白」，因此透過勞作的淬鍊，他們不但可以用作品來形塑自身價值，也能從創作當中的精神找到重新出發的力量，浴火重生。而作品做出來後，若有一個市場管道來銷售，讓他們有收入能夠照顧家庭、生活有依靠，並且得到社會的接納，對自己才有信心。感謝東森購物的拋磚引玉，東森購物在社會影響力很大，有廣大消費者、很好的信譽，此次提供平台照顧更生人，相信對他們是最大的幫助。

▲▼東森購物銅雕義賣，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟（左1）提到，他了解更生人重返社會需要很多時間，更需要靠個人的勇氣與毅力，銅雕讓更生人得以培養第二專長，透過巧手將過往的滄桑與對人生的體悟注入銅雕作品中，期望民眾能多多踴躍訂購。

身兼東森慈善基金會暨東森購物董事長，同時也是更生人三重身分的王令麟表示，「我自己曾經是受刑人，現在是更生人，我非常了解一個受刑人在獄所裡面，最需要的是固定收入，不但能對自己生活有幫助，也能夠支援家庭，這次很高興和更生保護會合作，把吳宗霖大師指導的學員作品推薦給全台灣、以及東森購物的會員們，一起分享並贊助公益行銷活動，雖然只是第一次合作，但東森購物將來樂於提供所有平台給更生人，只要他們有商品、有意願，東森將不計利潤協助，把產品行銷到台灣每一個角落。」

▲▼東森購物銅雕義賣 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳宗霖特別提到，同學們聽到銅雕作品能在東森購物公益行銷時，眼睛就亮了起來，不僅帶給他們「希望」，也對自己更有信心。

吳宗霖提到，面對監所裡的同學，為鼓勵他們不要再把時間浪費在裡面，因此藉由銅雕創作的不斷槌打，讓他們把專注力放在上面，除了練習管理情緒，也為他們找到人生轉折點，知道怎麼走下去，如同此次有機會在東森購物公益行銷作品，同學們聽到後眼睛就亮了起來，因為這意味著一份「希望」，對自己有信心，未來的道路自然出來，將來有了榮譽感，就不容易再犯錯，也是活動的最大意義。目前已經有好幾十件作品默默在做貢獻，像這期才剛結業，又做了10件新作品，不斷往前推行，有意義的事情應該要繼續執行。

蔡清祥感謝東森集團率先拋磚引玉，盡企業一己之力，也教育收容人積極投入社會公益，善用入監所學。同時，更感謝身為更生人的王令麟，不僅力挺更生人，更透過東森通路銷售的優勢，幫助大家把作品賣出去。未來，法務部將持續開辦收容人技能班作品公益勸募，讓社會更多民眾認同收容人，並在他們出監的更生路上，扶他們一把，讓社會更美好。

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