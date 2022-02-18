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麗彤照顧偏鄉課後學習　捐嘉義縣六校國中75萬晚自習經費

▲▼麗彤照顧偏鄉學子捐嘉義縣六校國中75萬晚自習經費。（圖／業者提供）

▲麗彤集團贊助嘉義縣六校晚自習經費，圖為嘉新國中。

圖、文／麗彤集團提供

麗彤集團董事長張麗綺持續關懷偏鄉教育資源，繼去年10月捐贈嘉義民和國小38萬6,560元，作為照顧弱勢家庭學生課後學習經費，今年2月再捐贈75萬元，予嘉義縣東榮、鹿草、中埔、溪口、六嘉與嘉新國中等六校晚自習經費，以提供安全舒適的自習環境，鼓勵學子向上，進而陪伴並照亮學子的求學路。

董事長張麗綺表示，為減少城鄉差距，增進學生學習興趣，培養正確的閱讀習慣與學習力，透過晚自習實施計畫，照顧弱勢家庭學生課後學習的經費，提供安全舒適的自習環境，陪伴並照亮學子的求學路。未來集團仍將持續投入各項社會公益事業，善盡企業社會責任，對台灣社會作出更大的貢獻，點亮社會需要被關愛的角落！

台灣去年COVID-19本土疫情五月急速升溫，麗彤集團為抗疫前線的醫護人員打氣，捐贈提升免疫力的液態劑型DV醇系列提升醫護人員健康抗疫、同年10月捐贈偏鄉嘉義民和國小38萬6,560元，作為照顧弱勢家庭學生課後學習的經費。

麗彤生醫成立於2011年，主要從事銷售保健食品、保養品及醫療耗材等商品，以及美容美體服務等業務。集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，受益集團DV皮膚管理中心及DV官網擁有60萬會員的穩固基礎，目前在台灣有9個據點、上海2個據點，並與醫美診所戰略合作，營運穩健成長。

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