血液庫存拉警報！知名飲料品牌李圓圓與台灣血液基金會合作　捐血就送招牌珍珠鮮奶

▲全台血液庫存拉警報，晟食餐飲企業股份有限公司旗下知名飲料品牌李圓圓捐贈六千多杯飲料，盼達到拋磚引玉效果。（圖／李圓圓Bubble Lee提供）



記者張惠媛／新北報導

疫情期間加上颱風影響，全台血液庫存拉警報！根據台灣血液基金會即時資料，高雄捐血中心A型、B型、O型、AB型血的庫存量皆不到4日，已屬急缺狀態，也有不少企業公開響應「捐血一袋、救人一命」，呼籲民眾挽袖捐熱血。晟食餐飲企業股份有限公司旗下知名飲料品牌李圓圓也捐贈六千多杯「招牌珍珠鮮奶」給台灣血液基金會，只要在活動期間8/9（一）～8/27（五）前往指定台灣血液基金會捐血站所捐血，即可獲得招牌珍珠鮮奶兌換券乙張，藉此拋磚引玉、吸引民眾踴躍捐血。

▲台灣血液基金會即時資料，以高雄血液庫存量最低。（圖／翻攝自台灣血液基金會官網）



李圓圓Bubble Lee一直都廣受消費者喜愛，各門市經常出現大排長龍的盛況，疫情期間也不忘盡一份力，透過企業影響力投入社會公益，晟食餐飲企業股份有限公司行銷企劃部林小姐表示，身為企業，一直都在思考可以如何回饋社會，這次因為疫情影響，全台血庫血液量不足，旗下飲料品牌李圓圓期望可以藉由這個活動，與台灣血液基金會合作，以「捐血送兌換券」的方式呼籲民眾前往捐血，「我們的黑糖珍珠鮮奶使用光泉純鮮奶加上黑糖珍珠，捐完血之後喝一杯，希望民眾能快快恢復元氣」。

▲於指定捐血站所捐血即可獲得招牌珍珠鮮奶兌換券乙張。（圖／李圓圓Bubble Lee提供）



消費者於活動期間2021/8/9（一）～8/27（五）前往新北、基隆、桃園等指定站所捐血可獲得招牌珍珠鮮奶兌換券乙張，李圓圓全台門市皆可兌換，兌換期限至2021/9/30（四）。

指定捐血站所

板橋捐血站：新北市板橋區雙十路三段27號2樓

中和號捐血車：新北市中和區中安街圖書館旁

新莊號捐血車：新北市新莊區中華路一段+復興路一段交叉口

基隆站：基隆市信一路14號1樓

桃園站：桃園市文康街61號

南門室：桃園區三民路三段182號3樓之一

同德六街：桃園區同德六街捐血亭

中壢室：中壢區中央東路88號16號