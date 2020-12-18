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新北耶誕城「待轉大富翁」急煞車　市府願上談判桌…改放聖歌宣講

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記者陳豐德／新北報導

台灣機車路權促進會（機促會）因不滿機車須待轉轉彎為由， 12月4日在新北永和舉行「待轉大繞境」活動後，又於臉書預告將於18日晚間在板橋新北耶誕城周邊舉辦活動；市府交通局釋出善意終於願意上談判桌，機促會與市府取得共識後急踩剎車，以定點宣講方式取代大富翁，讓轄區警方及附近民眾都鬆了一口氣。

▲▼機促會於新北耶誕城舉辦的戴轉大富翁臨時踩剎車，改放聖歌街頭宣講。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲機促會於新北耶誕城舉辦的戴轉大富翁臨時踩剎車，改放聖歌街頭宣講。（圖／記者陳豐德翻攝）

機促會原先表示，舉辦此活動是希望相關市府交通局能與促進會代表取得共識，建立溝通管道，定期針對轄區內個案路口或路段進行討論，研商改善方案，進行意見交流。

因12月4日在新北市永和舉行活動，機促會到目前為止無法感受到新北市政府交通局有誠意，主動與台灣機車路權促進會取得建立溝通管道，針對新北市個案路口或路段進行討論改善方案，如新北市政府交通局無誠意進行意見交流，將不定期在新北市舉辦「待轉大風吹」活動，也不再與警方聯繫告知地點與溝通。

就在下午4點機促會宣佈會在板橋耶誕城周邊「中山、新府路口」舉辦待轉大富翁後，新北市府交通局意識到後續會造成的交通影響，稍早已經跟機促會開會後取得共識，活動改至中山路與新府路口稅捐稽證處前的「人行道」，以定點街頭宣講方式取代待轉，之後也將會整合各方意見及需求，與交通局進行意見交流，對交通工程做最適宜的規畫。

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