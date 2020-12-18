　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中市議員張玉嬿加護病房Day3　骨折一動狠痛...自嘲：確定沒阿達

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者游瓊華／台中報導

台中市議員張玉嬿日前騎機車跑行程發生車禍，造成右鎖骨及右骨盆骨折、輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血，幾日來張玉嬿都透過妹妹在臉書上報平安。今日提到，檢查後確定腦震盪無大礙，還玩笑說「確定不會阿達」，也透露自己穿避免鎖骨移位的8字肩帶時疼痛不已，尺寸還從S碼一路試穿到XL碼，往後應該要減肥了。

▲▼ 台中市議員張玉嬿車禍畫面曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲ 台中市議員張玉嬿日前發生嚴重車禍，造成右鎖骨及骨盆骨折、輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血 。（圖／資料照片）

張玉嬿臉書寫道，「右側骨折有施打點滴止痛。但未開始藥物治療，腫痛難消，一動就痛但醫護囑咐不能不動」、「為固定右鎖骨骨折，避免發生移位，妹妹幫我試穿8字肩帶。先買了S，我一看就知太小，試穿L時，儘管妹妹小心翼翼，可是很痛很痛很痛；感覺太緊改穿XL，更是痛徹心腑，未料結果穿上略鬆，得再改穿一次。一番折騰後，小嬿的第一個直覺是，自己該減肥了！嘻嘻！」

張玉嬿傷勢會如此嚴重起因是15日一早，張玉嬿剛從台中市立殯儀館捻香出來，原本要騎機車返回太平，豈料路過東南街、精武路口時與另一輛疑似違規機車擦撞，張玉嬿閃避不及，擦撞後人滑行到路中央，傷勢嚴重。至於事故發生確切原因，警方正進一步調查中。

【更多新聞】

2021年7次連假怎麼休一張圖秒懂！最長「請2天爽休11天」

Longchamp包6.5折！水餃包、旅行袋3999元到手　好多顏色可選

ET快訊
《型男大主廚》古錐師愛女輕生亡　摯友詹姆士發聲了
驚見愛女死在陽台！《型男大主廚》古錐師抱屍哭斷腸
翻Google地圖舊街景！拉大「車上身影」…真實身分讓他淚噴
中職新會長人選出爐！　立法院副院長蔡其昌接任
台歌手參加中國饒舌比賽「喊蔡英文」　陸方開罰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反萊豬挨告！宅神驚曝蘇偉碩「專家變累贅」關鍵　FB發文開酸

中市議員張玉嬿加護病房Day3　骨折一動狠痛...自嘲：確定沒阿達

楊曜痛批慣性畫大餅「功勞搶太早」　林佳龍無奈：我不知道怎麼說

台北馬拉松20日登場　柯文哲：起跑才可以把口罩拿下來

俄羅斯舞團險成破口　柯文哲：隔離期滿未做PCR應再隔離7天

罷免王浩宇倒數1個月　總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

蘇偉碩反萊豬挨告　柯文哲：他講的有誇大的部分

罷免案成立「明年開投」！　黃捷回應了：高雄從不畏懼做出選擇

快訊／國民黨「反萊豬公投」一階闖關成功！明年拚29萬連署擋下

盧秀燕、陳菊都當AIT面前「反萊劑」　蘇貞昌：氣氛不同

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

反萊豬挨告！宅神驚曝蘇偉碩「專家變累贅」關鍵　FB發文開酸

中市議員張玉嬿加護病房Day3　骨折一動狠痛...自嘲：確定沒阿達

楊曜痛批慣性畫大餅「功勞搶太早」　林佳龍無奈：我不知道怎麼說

台北馬拉松20日登場　柯文哲：起跑才可以把口罩拿下來

俄羅斯舞團險成破口　柯文哲：隔離期滿未做PCR應再隔離7天

罷免王浩宇倒數1個月　總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

蘇偉碩反萊豬挨告　柯文哲：他講的有誇大的部分

罷免案成立「明年開投」！　黃捷回應了：高雄從不畏懼做出選擇

快訊／國民黨「反萊豬公投」一階闖關成功！明年拚29萬連署擋下

盧秀燕、陳菊都當AIT面前「反萊劑」　蘇貞昌：氣氛不同

楊丞琳爆「曾經是啞巴」！　驚見前世罹先天疾病「喉嚨遭插管」

馬祖藍眼淚…海大研究：可人造大爆發　下一步開發「預報APP」

諸羅山盃／新竹都城隍廟　唯一宮廟命名球隊

下體爛一半…她「碰水像火燒」！女兒怒：亂搞染病　醫曝心疼真相

《型男大主廚》古錐師遭喪女之痛　摯友詹姆士錄影中聞訊錯愕

青年安心成家貸款展延至2022年底！一段式機動利率降至1.4％

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

反萊豬挨告！宅神驚曝蘇偉碩「專家變累贅」關鍵　FB發文開酸

台中10大伴手禮義賣所得　市府捐助宏恩醫院：疫情影響募款艱難

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

快訊／黃捷罷免案明年2月6日投票

486先生包高雄五星飯店3千間房送國人

陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

「我只是個小醫生」　蘇偉碩恐面臨3年徒刑：醫界寒蟬效應

北市跨年晚會不排除「改線上」現場不開放

唐鳳傳授貼「不透明膠帶」防數位身分證洩個資

罷免案成立「明年開投」！黃捷辦公室回應了

陳菊8年前喊：美牛爭議反映台灣民主多元

國人團結防疫　蔡英文宣布報稅好康

立院同意續押蘇震清廖國棟　朝野無異議通過

遭爆與人妻婚外情！台中勞工局長深夜請辭

外交都會事先講好　蘇貞昌轟盧秀燕破壞多年努力

2012年立院公報曝！開放萊劑、只標產地　江啟臣當年也投同意票

盧秀燕、陳菊都當AIT面前「反萊劑」

更多熱門

相關新聞

騎士肋骨斷13根送醫亡！肇事女駕駛蹲路邊痛哭

騎士肋骨斷13根送醫亡！肇事女駕駛蹲路邊痛哭

台中市北屯區興安路與太原路路口2019年5月間發生一起死亡車禍！一名王姓女駕駛行經該閃紅燈路段準備左轉時，沒有禮讓直行車，導致張姓騎士反應不及發生碰撞，人卡進車底斷了13根肋骨，經送醫搶救後仍宣告不治。王女知道自己撞到人後，情緒激動地蹲在路邊痛哭，事後被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

即／雪隧北上路段火燒車！隧道封閉

即／雪隧北上路段火燒車！隧道封閉

即／蘇震清、廖國棟續押　要在看守所過年

即／蘇震清、廖國棟續押　要在看守所過年

林志玲曝懷孕進度：胖一點正常的

林志玲曝懷孕進度：胖一點正常的

台籍女機師宿舍檢疫發病確診！可能感染源不排除在台灣

台籍女機師宿舍檢疫發病確診！可能感染源不排除在台灣

關鍵字：

張玉嬿車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面