中市議員張玉嬿加護病房Day3　骨折一動狠痛...自嘲：確定沒阿達

記者游瓊華／台中報導

台中市議員張玉嬿日前騎機車跑行程發生車禍，造成右鎖骨及右骨盆骨折、輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血，幾日來張玉嬿都透過妹妹在臉書上報平安。今日提到，檢查後確定腦震盪無大礙，還玩笑說「確定不會阿達」，也透露自己穿避免鎖骨移位的8字肩帶時疼痛不已，尺寸還從S碼一路試穿到XL碼，往後應該要減肥了。

▲ 台中市議員張玉嬿日前發生嚴重車禍，造成右鎖骨及骨盆骨折、輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血 。（圖／資料照片）



張玉嬿臉書寫道，「右側骨折有施打點滴止痛。但未開始藥物治療，腫痛難消，一動就痛但醫護囑咐不能不動」、「為固定右鎖骨骨折，避免發生移位，妹妹幫我試穿8字肩帶。先買了S，我一看就知太小，試穿L時，儘管妹妹小心翼翼，可是很痛很痛很痛；感覺太緊改穿XL，更是痛徹心腑，未料結果穿上略鬆，得再改穿一次。一番折騰後，小嬿的第一個直覺是，自己該減肥了！嘻嘻！」

張玉嬿傷勢會如此嚴重起因是15日一早，張玉嬿剛從台中市立殯儀館捻香出來，原本要騎機車返回太平，豈料路過東南街、精武路口時與另一輛疑似違規機車擦撞，張玉嬿閃避不及，擦撞後人滑行到路中央，傷勢嚴重。至於事故發生確切原因，警方正進一步調查中。

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