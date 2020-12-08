阿妹跨年台東開唱　高雄區監理所推高雄、台東公路直達車

▲2020年12月31日至2021年1月3日共4天，高雄區監理所推出高雄至台東公路直達車 。（圖／高雄區監理所提供）

記者陳崑福／屏東報導

台東地區旅遊夯，加上阿妹跨年演唱會，因應2021年元旦連假交通疏運需求，高雄區監理所已協調國光、高雄及鼎東等3家客運公司，增開高鐵左營往返台東轉運站直達臨時路線，並推出票價優惠措施，提供民眾元旦跨年出遊或臺東地區民眾返鄉多元選擇。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，2020年12月31日至2021年1月3日為期4天，從高鐵左營站及臺東轉運站，對開4班次公路客運直達班車，中途不設停靠站，為確保駕駛員駕車時間符合規定，將於路程中排定合適地點短暫休息。

李瑞銘說明，目前高雄往返臺東公路客運服務，已有國光客運公司「【1778】高雄-臺東」每日往返國光高雄站與臺東轉運站各6班次，考量連續假期的短期疏運需求及提供便捷的運輸服務，增開高鐵左營站往返臺東轉運站直達臨時路線。

他說，「【0999】高鐵左營站-臺東轉運站」臨時路線單程票價350元，另3家客運公司為回饋搭乘旅客，針對購買來回票的優惠票價為650元，歡迎民眾多利用。

李瑞銘指出，為維持路線服務品質及掌握班次座位銷售情形，0999臨時路線實施預約訂票，民眾即日起可在國光客運公司全台據點、網路訂票系統及合作的7-11 ibon、萊爾富 Life-ET、全家 FamiPort預訂車票，相關資訊請至國光客運公司網站「網路訂票」(網址：http://www.kingbus.com.tw/)查詢。

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