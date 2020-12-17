跳舞機噪音引爆互毆　年輕一方倒地不治…法官「不算被打死」

▲桃園市謝姓男子3月間因鄰居小孩玩跳舞機產生噪音，與曹姓住戶爭執互毆，曹男突倒地送醫急救不治，一審依傷害罪判謝男6月徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子今年3月間與社區曹姓住戶疑因噪音與檢舉違建問題起爭執，雙方相約地下停車場談判，2人起口角後互毆，雙方拉扯間曹男突然臉色發白倒地，緊急送急救後宣告不治，桃檢相驗後依傷害致死罪嫌將謝男起訴；地院法官認為，曹男經法醫解剖鑑定為急性心肌梗塞，導致心臟血液灌流條件不佳致死，與扭打造成傷勢並無因果關係，謝男無法預見出手會造成曹男死亡，審結依傷害罪判謝男6月徒刑，可上訴。

檢警調查，58歲的謝姓男子與46歲的曹姓男子均是楊梅某社區大樓住戶，謝男因不滿曹男小孩玩跳舞機製造噪音與檢舉違建等問題互有摩擦，今年3月30日晚間約11時許相約社區地下停車場談判，未料2人起口角衝突進而互毆，衝突中，曹男突然臉色翻白倒地，謝男見狀趕緊打電話報警處理，曹男送醫急救後宣告不治。

桃檢檢察官率法醫相驗解剖曹男遺體，發現曹身上除因扭打產生多處擦挫傷，另根據解剖報告顯示，曹因爭吵、肢體衝突導致情緒高亢、體力負荷驟升，讓原本舊有的冠狀動脈心臟病突然惡化，引發急性心肌梗塞導致身亡。

謝男偵訊時辯稱，沒有傷害曹男的意圖，但曹男的行車紀錄器則錄下謝男曾在車外嗆「下車庫打」等語；謝妻則證稱，曹男小孩連續2天在家玩跳舞機，吵了1個多小時丈夫才向對方理論，丈夫當天在地下室車庫門口等曹，她聽見有爭吵聲下地下室查看，看到2人扭打在一起，郭姓鄰居也作證，目擊2人扭打過程。

桃園地院法官認為，曹男心臟左冠狀動脈有明顯膽固醇沉積，若非其心臟血液灌流條件不佳，單就扭打傷勢不會造成死亡，謝男也無法預見出手會引發曹男急性心肌梗塞，法官審結，謝男始終否認犯罪，至今未積極取得曹男家屬之諒解，犯後態度難認良好，依傷害罪判處謝男6月徒刑，本案可上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►撕裂鼻唇12cm！寵物美容師幫羅威那剪毛遭「毀容」 飼主：狗很乖

►耶誕樹挨批像「罐頭塔」 桃園山城紅花節急修正

►兩度性侵同事女友「3千元逼和解」 已婚渣男遭重判5年半