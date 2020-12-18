全國農漁會反賄選開跑　基隆地檢署：檢舉五步口訣...獎金200萬

▲全國各級農漁會反賄選宣導開跑，基隆地檢署籲「檢舉五步口訣」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣基隆地方檢察署於18日前往金山區漁會進行反賄選宣導，由楊景舜主任檢察官帶領蘇大慶檢察事務官及簡惠霠主任觀護人、榮譽觀護人等參加金山區漁會理事會議，向各位出席的理監事幹部宣導「檢舉賄選五步口訣」反賄選資訊。

基隆地檢署主任檢察官楊景舜一開始先談到2021年初即將舉辦漁會選舉，基隆地檢署檢察長柯麗鈴日前在檢警聯席會議時，特別針對明年的農漁會選舉，宣示共同杜絕賄選、暴力及假訊息等介入之決心，並要求檢、警、調、政風重視此次選舉查察工作，一起為查賄制暴努力！金山地區選風一向良好，楊主任檢察官呼籲大家繼續保持，一定要珍惜手中選票選出廉能的優秀人才、真正為民服務！

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▲檢察事務官蘇大慶進行反賄選宣導，若買票、賣票最高可判刑三年，用暴力脅迫妨害選舉最高可判刑五年。

接著由檢察事務官蘇大慶進行反賄選宣導，向大家說明若買票、賣票最高可判刑三年，用暴力脅迫妨害選舉最高可判刑五年。這次檢舉賄選獎金高達200萬元，藉此機會提供大家檢舉賄選五步口訣，「一接（接近買票者）、二保（保存證據）、三打（打檢舉專線）、四訴（起訴就可領檢舉獎金）、五搞定（判決判定後獎金全給）」，民眾若發現賄選可撥打檢舉賄選專線：0800-024-099踴躍檢舉。

農漁會的功能是要服務農漁民，選到好的領導者能促進農漁業金融、推廣及供銷健全發展，帶領在地產業升級轉型，並能營造特色產業，提供農漁業發展的良好環境，所以選對人很重要。

全民杜絕賄選，協助查緝賄選行為，才能防止貪腐勢力進入農漁會體系，民眾若遇有買票情事，應加以拒絕，如有確切線索證據，並可提出檢舉。不買票、不賣票，讓傳承多一份責任，一同努力讓漁會有更好的未來！



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