陳玉珍自掏腰包！　金門鄉親赴台就醫免費住宿

▲立委陳玉珍召開「金門鄉親赴台就醫免費住宿關懷服務」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

提升金門醫療品質一直是金門鄉親最在乎的課題，國民黨立委陳玉珍自掏腰包，以長期承租方式，與榮總旁的「天母之星」商務旅館簽約，透過補助住宿方式，讓鄉親可以有緊急安身之處，今（18日）再與賴本源文教基金會攜手，進一步擴大赴台就醫住宿的關懷服務，包括台北、高雄等地均有合作旅館可入住。

陳玉珍表示，金門醫療一直是她最關心的課題，也是鄉親最在乎的事，擔任立委以來，對金門的醫療設施、增加人力、醫療專機等改善，她都格外重視，總希望能提高在地醫療品質及服務，儘量減少鄉親在病痛時需要後送台灣診治，她也才自掏腰包，以長期承租的方式，讓緊急醫療後送家屬有一個溫暖的暫歇住所。

陳玉珍說，此次，她很高興能與賴本源文教基金會、涂碧基金會、香城旅宿集團、康橋連鎖旅館、中磊旅行社等共同合作，並召開記者會宣布將擴大服務層面，除在北、高地區，提供免費住宿補助計畫，若有重大傷病且清寒困苦者，還可向基金會專案申請個案補助。

此次「珍愛金門，金門鄉親赴台就醫免費住宿關懷服務」計畫內容包括，台北地區由賴本源紀念基金會與國內最大連鎖飯店香城集團簽約，高雄地區與連鎖飯店康橋集團簽約，提供免費住宿補助計畫，提供返台就醫者家屬申請，另代為申請縣政府安心就醫相關補助，補助金額直接匯入鄉親戶頭。若重大傷病且清寒困苦者，專案申請，由台北市涂碧紀念基金會個案來補助。

陳玉珍強調，自己要做鄉親在台灣的「靠山」，她希望陪同親人緊急後送的家屬，不要因擔憂家人病痛之際，還得為住宿問題傷神，甚至因家境問題，而流連醫院走道、大廳苦等家人好轉，希望未來能有更多的公益團體及企業能共同加入該項服務計畫，讓陪同家屬能有一個喘息的處所。