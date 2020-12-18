486先生包下高雄五星飯店3千間房送國人！豪砸3千萬獲封夜間市長

記者黃翊婷／綜合報導

團購達人486先生大手筆包下高雄市五星級飯店3000間客房，搭配消費活動送住宿券（含早餐），豪砸3000萬元力挺高雄觀光。高雄市長陳其邁17日在臉書PO出兩人合照，笑稱還有市議員建議讓486先生來當夜間市長，「假如不嫌棄的話，也歡迎夜間市長多帶觀光客來！」

▲陳其邁秀出與好友486先生的合照。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁，下同）

先前486先生曾在拍攝自製節目時，入住高雄五星級飯店漢來大飯店，對業者提供的服務品質印象深刻，這才決定購入3000張住宿券，打算搭配購買指定商品活動送給民眾，力挺觀光產業，期盼能為高雄帶來超過1億元的消費產值。

陳其邁17日在臉書PO出與486先生的合照並表示，感謝好友來看他，「在網路上大家都有看到486先生幽默的一面，底下另外一面大家比較看不到，他是一個有熱情、對於正義理想有堅持的人，選舉前遇到486先生，他說過一段時間要過來看我，沒想到真的來！」

▲陳其邁力推高雄觀光，年底到高雄玩，消費還可以參加抽獎。

而且486先生不僅依約前往探訪陳其邁，還豪砸3000萬元包下3000間五星級飯店客房做消費活動，加上交通、飲食、伴手禮，希望能夠創造更大的經濟規模，也歡迎民眾前往高雄體驗當地的人文美景。

陳其邁笑稱，高雄市議員郭建盟還建議讓486先生來當夜間市長，「假如不嫌棄的話，也歡迎夜間市長多帶觀光客來！」除此之外，民眾現在來高雄消費，不僅可以參加亞洲新灣區的跨年活動，消費滿500元還能參加抽獎（三倍券消費滿200元即可參加），25日到年底還會加碼再抽，「抽到你中獎為止，這就是高雄式的澎湃、熱情！」

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